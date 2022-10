Repenning se sinceró por Priscilla Vargas: “No me hubiese venido a hacer un matinal con una persona que no sea ella”

Todos los ojos están sobre la dupla del momento: José Luis Repenning y Priscilla Vargas. El rating se ha ido acomodando esta semana y tiene a Canal 13 sacando cuentas alegres. Al respecto conversaron en Radio Biobío con el animador del matinal, quien se refirió a la relación con su compañera.

El medio le preguntó por la fórmula del éxito en el trabajo con Priscilla y Repenning respondió que “creo que ser amigos. Hemos sido amigos durante tanto tiempo, nos conocemos tanto, sabemos trabajar juntos y yo creo que la gente lo nota. Y si eso se nota y se traspasa, a la gente le gusta, lo encuentra amable y no forzado”.

“Yo, por ejemplo, no me hubiese venido a hacer un matinal con una persona que no sea ella, porque sé que con ella puedo ser yo. Yo creo que la gente se da cuenta de eso”, respondió.

Estas declaraciones las dio obviamente, antes de que este miércoles estallara la bombita en “Zona de Estrellas”, donde aseguraron que Repenning está iniciando una relación, y no con Vargas.

De acuerdo a las voces autorizadas en farandulandia, cuando le dieron a conocer a Priscilla que haría dupla con su amigo entrañable, mucha gracia no le hizo, porque no estaban pasando por un buen momento. Esto porque en el programa, aseguran que ellos sí tuvieron algo y que esto terminó antes de que “Repe” renunciara a Mega.

“Ellos terminaron hace tres meses, sí hubo una relación. Anduvieron siete u ocho meses”, aseguraron.