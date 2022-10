“Basta de mentir”: Pedro Ruminot columpió a Repe y Vargas con improvisada canción

El comediante Pedro Ruminot se robó la película en el matinal “Tu Día” de Canal 13 tras subir al columpio a los animadores José Luis Repenning y Priscilla Vargas con una improvisada canción que entonó con guitarra en mano y cuya letra estaba inspirada en el supuesto romance que habría entre los exconductores de Meganoticias.

La iniciativa para que cantara surgió de Francisco Saavedra, quien le pasó el instrumento para que lo hiciera al igual que en el capítulo del programa “Socios” cuando Repenning y Vargas estuvieron invitados. Sin embargo, ese capítulo aún no ha salido al aire.

Por ese motivo, el rostro de “Lugares que hablan” motivó a Ruminot para que repitiera la canción, poniendo nerviosa a la animadora.

“Ay, me puse nerviosa. ¿Quieres recrearla?”, preguntó Vargas, como sospechando que se venía una letra que los pondría en aprietos. Y así fue.

“Estoy loco por ti...”

““Priscilla, te seguí de Mega al 13, me gustas tanto Priscilla, ya basta de estas mentiras que le digo a la prensa, estoy loco por ti, Priscilla”, comenzó cantando Ruminot, como si fuera el mismísimo Repenning dedicándole el tema a su compañera y amiga.

“Te quería hacer cariño, cada mañana, todos los días, Priscilla. Despertar junto a ti sería el mejor regalo y no hablo del matinal, sino en mi casa. Basta de esto Priscilla. Me pagan menos en el 13, pero igual te seguí Priscilla?”, seguía improvisado el integrante de “Socios”, sacando carcajadas en es estudio donde también estaba Stefan Kramer y Jorge Zabaleta.

“¿Cómo van los números?. Cómo va Julio César, lo tenemos abajo o arriba?” Preguntó Pedro respecto al rating de la competencia, antes de seguir improvisando.

Y los números iban más que bien, llegando “Tu Día” a estar en segundo lugar de sintonía, detrás de “Contigo en la mañana” de CHV. Algo totalmente histórico, después de estar en cuarto lugar por meses. Por lo tanto, siguió cantando.

“Priscilla, te compraría una moto o me gustaría ser una moto. Quién fuera moto Priscilla. Me aburrí de la actualidad. Me vine hacer un matinal, que estaba último después de Telecanal. Y ahora estamos arriba, Priscillaaaaa”, terminó el tema en medio de risas y aplausos.