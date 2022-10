“Caro y Karen están desde el principio”: participante de “El Discípulo del Chef” se puso la capa y salvó a sus compañeras de la eliminación

Durante el último capítulo de “El Discípulo del Chef”, uno de los participantes del equipo de Sergi Arola decidió abandonar la cocina de CHV para salvar a sus compañeras de equipo Carolina Erazo y a Karen Bejarano, hablamos de Marcelo Marocchino.

El modelo no titubeó en dar un paso al costado para salvar colegas, esto tras perder el duelo de eliminación.

Según las palabras de Marocchino, él fue el culpable de que su team llegará a esa instancia porque preparó el risotto que no convenció al jurado, quienes indicaron, que el ingrediente principal - el queso- no se lograba apreciar en el paladar.

“Estoy tranquilo, la verdad es que está todo bien, es un juego. Yo hice un risotto y le eché más queso... Me dijeron que no se sentía mucho, que era el instrumento principal a utilizar. La receta base lleva 70 gramos de queso y yo le eché 140, entonces, está bien, no se sintió mucho el queso, pero para mí le eché lo correcto, lo justo y estaba bastante fuerte en el paladar”, comentó el nuevo eliminado en una entrevista a TiempoX.

Asimismo, comentó que “yo vi bastante complicado a Sergi y me ofrecí. Le dije ‘¿sabes qué?, mejor que me retire yo, porque al final Caro y Karen están desde el principio; están haciendo un buen camino, yo siento que está bien así y me ofrecí a retirarme”, afirmó.

El empresario aseguró que se encuentra bastante tranquilo tras tomar esta decisión, y que aprendió mucho de Sergi Arola.

Sin embargo, ni su chef ni él esperaron llegar a esta instancia, puesto que “habíamos hecho tres platos que para mí y él eran perfectos”, dice el modelo.

Finalmente, confesó que no fue una decisión difícil de tomar, porque sabía el gran trabajo que realizan sus compañeras.

“La verdad es que no me costó, porque era justo que la Caro, gran cocinera, y Karen, siguieran ese camino. Mis compañeras reaccionaron bien, diciéndome que era un caballero y que me demostré tal cual soy, pero yo lo hice porque creía que era lo justo y, de igual manera. Sergi me dijo que si yo no me hubiera ofrecido, habría tomado la misma decisión, porque ellas están desde el principio”, concluyó.