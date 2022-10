Dani Castro colapsó y rompió en llanto en “El Discípulo del Chef” tras conflicto con Ennio Carota

Dani Castro fue protagonista de un tenso momento en el último capítulo de “El Discípulo del Chef”, esto tras recibir un fuerte reto del líder de su equipo, Ennio Carota.

La ganadora de “MasterChef” se encontraba realizando los últimos detalles de su preparación, en este caso unos crepés, de los cuales decidió cortar las partes más gruesas de la masa. Este pequeño detalle, desató la furia del chef italiano.

“¡¿Qué está haciendo?!”, le reclamó el cocinero, a lo que la concursante le explicó que estaba sacando ese pedazo porque se iba a notar.

“Si quiere lo hace la Nico... Si no confía en mí”, respondió la influencer.

“Ya me tiene podrida… No confía en mí”, comentó Dani acercándose a Valentina Ramos para desahogarse. Por su parte, su compañera le aseguró que Ennio Carota sólo esta molestándola.

“Me carga que no confíen en mí”, reiteró la participante, para luego romper en llanto.

“Nico, ¿puedes hacer esto? Que el chef no confía en mí y no quiero”, le pidió a la discípula.

“Colapso, porque siento que Ennio no confía en mí y es frustrante que no confíen en ti, en cómo voy a cocinar. En todos los capítulos, no sé si lo hace para estresarme más, pero ya en el último capítulo colapsé”, sentenció.