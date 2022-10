Deja de guardar luto: esto hemos aprendido de las infidelidades que han vivido las famosas

Ser engañada apesta y no importa si eres Shakira o Jennifer Aniston, sigue doliendo en lo más profundo y nadie merece pasar por algo así.

Una traición puede hacerte cuestionar todo sobre ti, tu relación y tu vida pero las personas engañan por muchas razones diferentes y ninguna tiene que ver contigo.

No tienes que guardar luto por ese amor que se exitinguió

En los últimos meses, Shakira ha sido tema de conversación por la infidelidad que sufrió por parte de Piqué. Si bien ella se mantuvo en silencio mucho tiempo, finalmente en una entrevista con Elle fue clara respecto a sus emociones:

“Sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público. Y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil”, dijo.

Shakira es una mujer poderosa y exitosa que no se deja derrumbar. Ciertamente una infidelidad puede hacerte sentir que estás en una pausa eterna mientras el mundo gira pero nunca debes detener tu vida por lo que no fue.

Lejos de desaparecer y alejarse de sus proyectos como una forma de “guardar luto”, Shakira aprovechó el dolor para tomar fuerza y seguir alimentando sus ambiciones.

Tienes derecho a rehacer tu vida

Claudia Martín también fue víctima de la infidelidad de Andrés Tovar, quien recientemente se casó con Maite Perroni. El ex esposo de Martín se vio envuelto en el escándalo cuando confirmó su relación con la ex RBD, la cual se dio cuando aún seguía casado con Martín.

Fue durante los festejos de la boda que la actriz publicó un contundente mensaje: “Don’t worry too much. Everything will fall into place”, que se traduce como: “No te preocupes demasiado, todo caerá en su lugar”.

Justo cuando Claudia se ha enfocado en trabajar en sanar las heridas, llegó el amor de la mano de Hugo Catalán, con quien actualmente se deja ver muy sonriente, viajando y disfrutando la vida.

Ser víctima de una infidelidad no te hará menos deseable ni tampoco significa que no podrás hacer una nueva vida. Siempre se puede volver a empezar y siempre podrás encontrar lo bueno que mereces porque ya se ha ido lo que no es para ti.

Una relación es de dos así que no vivas con culpa ni cargues con todo el peso de los errores

Jennifer Aniston tuvo que aprender a superar la escandalosa infidelidad de Brad Pitt con Angelina Jolie. La actriz fue muy clara cuando en una ocasión dijo que quizá el fin de esa relación había sido lo mejor porque ya no había felicidad ahí.

Si bien admitió en varias entrevistas que sí llegó a sentir enfado y vergüenza, entendió que siempre es responsabilidad de dos hacer que las cosas funcionen y que si no existe ese trabajo en equipo o satosgfacción mutua, es mejor terminar.

Superar la infidelidad significa llegar a ser consciente de que no tienes la culpa ni la culpa por las malas acciones del otro. Sí, quizá cometiste errores pero son parte de toda relación y no eres la única que debe responder. Estos son a menudo un trampolín para aprender y ser mejores pero si sólo tú estuviste dispuesta a trabajar en ello, quiere decir que la relación no estaba siendo justa o destinada a ser.