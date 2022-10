“El feminismo es puro show”: Marlen Olivarí sobre el fin de “Morandé con compañía”

La exmodelo Marlen Olivarí se refirió al término del programa de Mega, “Morandé con compañía”, responsabilizando al movimiento feminista de salida de pantalla, puesto que los contenidos de humor que emitían no habrían estado acorde con los nuevos tiempos. Causa que para ella no tendría ningún sentido, según contó en el programa de que saldrá emitidoen Youtube “Fuera del área”, que conduce Mauricio Pinilla en Youtube.

“El feminismo es puro show. No se necesita ser feminista para tener éxito en la vida. Una mujer no necesita de toda esa parafernalia para ser destacada”, señaló.

Además, agregó que “no creo que Chile haya cambiado, lo hicieron cambiar obligadamente, pero de mala manera. Chile sigue teniendo lo lindo del patriotismo, las tradiciones y la gente conservadora. Eso hay que recuperarlo, al igual que los momento que vivimos en familia”, remató cuando fue consultado del término del programa de Mega.

“Le pasó la cuenta a mi organismo”

Durante el programa, la exMorandé también se refirió a sus 25 años de carrera televisiva, la cual, por exceso de trabajo, terminó afectado su salud y cuerpo.

“Estaba súper estresada. En la época en la que estuve en Morandé con Compañía, no era como ahora último que se hacía los viernes y los sábados. Antes se hacía de lunes a viernes. Yo llegaba a las dos de la tarde hasta las dos de la mañana. Eran doce horas seguidas todos los días del año”, recordó.

“El sábado tomaba un avión y me iba a regiones a actuar, el domingo actuaba en otra parte. Llegaba el lunes en la mañana a Santiago para irme al canal. No celebraba cumpleaños, no celebraba el día del papá, en la Navidad yo estaba arriba de un escenario, el Año Nuevo animando… a veces hacía tres o cuatro eventos en una noche. Le pasó la cuenta a mi salud, a mi organismo”, complementó.