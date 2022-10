Emilia Schneider confiesa que se le pasó amor platónico por Pinilla: “Esto es de hace mucho, antes de muchas declaraciones polémicas”

Esta noche se emitirá un nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, donde la diputada Emilia Schneider se confesará por completo y no sólo abordará la última polémica con Gonzalo de la Carrera. En sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados, el diputado le lanzó a Schneider: “Yo le quiero decir que he escuchado decir dos grandes mentiras diputada, respetando su condición, usted no puede exigir su derecho a abortar porque jamás podrá abortar y tampoco puede exigir su derecho a menstruar”.

Al respecto Jean Philippe Cretton le preguntó: “¿Te llamó para disculparse?”

“No, estoy chata de este tema, pero efectivamente yo tuve que referirme harto a este tema porque se tratan de instalar cuestiones bien peligrosas con la población trans, como si yo fuera una loca que pensara queme puedo embarazar, que puedo menstruar, soy una mujer trans que llevo con mucho orgullo mi lucha, pero evidentemente no me llamó para pedirme disculpas”, respondió.

Luego de esto, en el check in tuvo luz roja y respondió sobre sus dichos cuando estuvo en “La Divina Comida” y declaró que sentía un amor platónico por Mauricio Pinilla.

“Esto es de hace mucho tiempo, antes de muchas declaraciones polémicas y he cambiado...si bien soy hincha de la U, han ocurrido algunos sucesos que me han decepcionado un poco, que me han alejado de ese amor, pero todo el respeto del mundo”, afirmó.

Agregó que “he tenigo otros amores platónicos como María Elena Swett. La amaba, me enamoraba de ella, tenía como 5 ó 6 años, pero ese me pasaba con ella, la amaba y quería ser ella”.

Luego Cretton le consultó sobre el amor y sincera contestó que “me ha tratado mal el amor en general, pero ahora estoy en pareja y por primera vez he pasado el límite de los 6-10 meses. Estamos viviendo juntas...también se llama Emilia”.