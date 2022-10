“Más encima se enojaba”: Pamela Leiva contó la chanchada de su ex con regalo matrimonial

La excicha reality Pamela Leiva fue una de las invitadas al programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, donde contó los malos ratos que pasó por culpa de su exmarido y que aún la tienen, literalmente, pagando las consecuencias. Capítulo que saldrá emitido esta noche.

“No es que yo esté pagando solo el matrimonio, yo estoy pagando las deudas adquiridas durante la relación… la gente piensa que me quedé pagando solo el matrimonio y no po, son las deudas, pero lo bueno es que estoy en la recta final de las deudas que me quedé pagando sola”, señaló.

“Debo decir que me dolió, me dio mucha pena. Yo era quien tenía el poder crediticio en las casas comerciales, los bancos y él lo sabía y a medida que fue avanzando la relación se empezó a meter más en mis cuentas, tenía mis claves, administraba las platas”, confesó respecto al poder que adquirió su ex, a costa suya.

“Para mí una ida al mall con él era echarme 300 lucas…. Me dolía la guata o cuando llegaba con regalo yo decía… cuánto le costó, cuánto le costó porque sabía que lo había pagado yo”.

“La terminé pagando yo”

Incluso, reveló la gracia que le hizo su exmarido en su aniversario de matrimonio, con un “generoso” regalo.

“Quedamos en que no nos íbamos a hacer regalo porque estábamos muy endeudados, quedamos en irnos a la playa y nos dividíamos y él llegó con una pulsera Pandora de regalo y fue uno de los problemas que tuvimos porque yo no le regalé nada. A los días se va de la casa cuando me llama mi ejecutiva para decirme que se había reventado la tarjeta de crédito que yo le tenía adicional, me manda el reporte y aparece pulsera pandora…. ¡¡¡la termine pagando yo!!! Y más encima se enojaba”, alegó, asegurando que aprendió la valiosa lección.