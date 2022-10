“Me puse nerviosa”: El “coqueteo” extremo entre Priscilla Vargas y Jorge Zabaleta en el matinal Tu Día

“Me puse nerviosa hoy en la mañana cuando supe que venías tú”, reconoció la periodista.

“Quiero reconocer que me puse nerviosa hoy en la mañana cuando supe que venías tú”, partió confesando la conductora del matinal Tu Día de Canal 13, cuando recibió en el estudio al actor Jorge Zabaleta, quien fue invitado al programa.

Sus palabras no pasaron desapercibidas para nadie, menos para Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Stefan Kramer, con quienes el llegó al lugar para promocionar su nuevo emprendimiento en las tablas junto a “Socios”, lo cual también llamó la atención de los medios como La Cuarta.

Ante la tremenda revelación de Priscilla sobre lo nerviosa que la ponía Zabaleta, el galán reaccionó de inmediato y le dijo sorprendido: “¿En serio?”, ante lo cual se generó una coqueta conversación.

- “Sí. ¿Usted no se pondría nerviosa en su casa?”, preguntó la animadora a las televidentes.

- “Pero si estuvimos hartos años (en el mismo canal)...”, le recordó Jorge.

- “Sí, es verdad. Amoroso Jorge. Cuando yo llegaba, me estacionaba, incluso me ayudaba con las bolsas. Es un caballero”, aseguró Priscilla Vargas.

- “Por ahí se parte, jajá”, bromeó Zabaleta, desatando la risa entre sus compañeros y el animador del matinal, José Luis Repenning.

De galán por la vida

Luego del intenso coqueteo entre ambos, Priscilla Vargas quiso hacerle una pregunta al galán de teleseries: “Hay una cosa que siempre he querido preguntarte. Me pasó que una vez estaba mi sobrina en el supermercado con mi hermana, ella es chiquitita, y de repente llega mi hermana, la Andrea, y me dice ‘no sabís la vergüenza que me hizo pasar esta cabra, íbamos en el supermercado’... Te vieron a ti, y ella gritó: ‘mamá, mamá, está el Papi Ricky, el que te gusta’. ¿A ti te gritan Papi Ricky?”.

“¿Tenís foto de tu hermana?”, le respondió Zabaleta, generando carcajadas. “Uno nunca sabe dónde puede saltar la liebre”, dijo el actor.

“Este nunca pierde oportunidad. Felizmente casada”, concluyó la conductora del matinal Tu Día.