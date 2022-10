“Me rompí la mano”: Juanita Ringeling alertó a sus seguidores con inesperado accidente casero

La actriz y presentadora de televisión, Juanita Ringeling, alertó esta semana a sus seguidores luego que su esposo, el actor Matías Assler, diera cuenta este jueves en sus redes sociales que su pareja debió operarse por una fractura en su muñeca derecha.

“Envíen amorcito. Me fracturé la muñeca (...) estaba respondiendo preguntas, pero no lo haré más porque me rompí la mano, así que vamos a Santiago”, fue la primera alerta que dio la propia actriz en una historia de su cuenta de Instagram, quien posteriormente dejó de escribir en su red social, causando la preocupación de sus fans.

El accidente de Juanita Ringeling

Con esa información fue que Assler usó su cuenta de Instagram para actualizar el estado de su esposa, quien por poco más de seis horas debió ser intervenida en una clínica de la capital.

Primero lo hizo con un video en sus historias de la plataforma, donde mostró el ingreso de Ringeling a pabellón del centro médico, revelando que la fractura se la hizo montando a su “yegua favorita”.

“A pabellón la mandó su yegua favorita (...) ¡Ánimo @juana.ringeling!”, publicó el actor, quien posteriormente actualizó el estado de su esposa con dos nuevas publicaciones en las historias de la red social.

Juanita Ringeling. Fuente: Instagram @juana.ringeling.

“La espera (...) 6 horas (...) @juana.ringeling. Te estamos esperando bebé”, que acompañó de una fotografía donde se ve a Assler con cara de cansancio ante la incertidumbre de la intervención quirúrgica realizada a la actriz.

Finalmente, y luego de varias horas en el recinto médico, el actor pudo reencontrarse con su esposa, cuya intervención resultó ser exitosa.

“Gracias a todos por mandar su buena vibra y cariño, salió todo bien en la operación”, finalizó.

Matías Assler anunció la operación de Juanita Ringeling. Fuente: Instagram @matiasassler.

Juanita Ringeling. Fuente: Instagram @matiasassler.

Matías Assler. Fuente: Instagram @matiasassler.