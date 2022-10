Mujer capta momento en que perrito corre varios kilómetros tras auto que lo abandonó

Un video se volvió viral en redes sociales en las últimas horas, luego que una mujer grabara a un perro que corrió varios kilómetros tras el auto que lo abandonó en plena carretera en la comuna de Colina en Chile. La joven compartió el registro en TikTok, en donde muestra que rescató al can y busca una familia que lo adopte.

¿Qué pasó?

Según consigna Radio Bío Bío, Daniela Castellini grabó el registro que muestra al perro corriendo en plena ruta. “Esto es lo más triste que verán hoy”, indica el video.

“Este perrito iba detrás de las personas que lo abandonaron. No pude irme como si nada pasara”, afirmó la mujer.

Mientras sigue mostrando al can corriendo tras el auto, la joven indicó que “esto es lo más triste que vi. No boten a sus perros, ¿qué hueá les pasa? (sic.) Qué horrible, ahora, ¿qué hago?”.

Posteriormente, señaló que “este perrito iba corriendo a toda marcha, sin parar. Le toqué la bocina y lo perseguí fácil por cinco kilómetros. Pero no paraba, no paraba, no paraba, así que aceleré a fondo, me bajé del auto y lo recogí”.

Luego mostró que tenía al can a bordo de su automóvil. “Aquí está, aquí me lo traigo. Le voy a poner Blacky. Primero hay que ver si es de alguien, cosa que dudo”, afirmó.

Le busca una familia

Castellini mostró posteriormente que se encontraba con el perro en su casa, indicando que “ahí está el chiquitín. Es chiquitito, es simpático, es dócil, se lleva bien con los niños, con las personas. Es un buen perrito”.

De igual manera, dio a conocer sus impresiones tras lo que vivió en ese instante. “Esto me rompe el corazón. Hoy, camino a mi trabajo, viví esta triste escena. Este perrito corría en medio de la calle detrás de un auto que lo dejo tirado”, expresó.

“¡Fue demasiada la impotencia! Así que paré a ayudarlo. Ahora busco familia para él. Favor compartan para buscarle un hogar”, agregó.

Finalmente, tras recibir comentarios de que ella adoptara al can, relató que actualmente tiene nueve perros en su casa.