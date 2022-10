“No podía competir físicamente con mi colegas”: Don Francisco contó la firme sobre las posibilidades de animar el Festival de Viña

Mario Kreutzberger estuvo en el último episodio de “Socios de la parrilla”, en donde repasó su larga trayectoria en televisión. Bajo este contexto, el comunicador reveló los motivos por los cuáles no habría querido animar el Festival de Viña del Mar.

En la conversación junto a Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta, Don Francisco aseguró que “varias veces me ofrecieron ir y otras veces me ofrecieron animar, pero la verdad... Tal vez ustedes no lo saben. Antes del Festival de Viña, yo animaba un festival en la misma Quinta Vergara, era un festival de ‘Sábado Gigante’. Entonces cómo lo iba a hacer si yo tenía mi festival”, sostuvo.

Según las palabras del conductor de “Sábado Gigante”, durante los veranos se dedicaba a grabar “La Cámara Viajera”, un espacio bastante parecido a “Lugares que hablan”.

“Yo siempre sentí, sentiré y siento que para una persona que ya tiene una trayectoria, el riesgo del Festival de Viña es mucho más alto que la oportunidad del éxito. A mí me parecía riesgoso como animador”, afirmó.

Finalmente, reveló que tiene otro estilo para abordar los programas. “Para ser más sincero todavía, no podía competir físicamente con mi colegas que me antecedían como animadores, tenían un tono de voz diferente y una manera distinta para animar”, concluyó en el programa de Canal 13.