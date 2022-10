“Oh Dios mío”: la reacción de mujer con más de 600 tatuajes tras verse sin ellos

Amber Luke es una joven australiana de 26 años que tiene más de 600 tatuajes en todo su cuerpo. Sin embargo, gracias a una particular acción en un programa de televisión, logró verse sin ninguno de ellos. El resultado eso sí, no fue de su agrado.

¿Qué pasó?

La modelo e influencer participó en el espacio llamado “Transformed”, en donde diversos profesionales usaron diversas técnicas de maquillaje para ocultarle por completo los tatuajes.

Antes de iniciar el proceso, la joven señaló que “va a ser súper emocionante, considerando que no me había visto así desde que era muy joven”.

La reacción

Sin embargo, tras verse sin maquillajes, el resultado no fue del agrado de Luke. Allí, recordó su época en el colegio, donde fue acosada, razón por la cual se refugió en los tatuajes.

“Oh, Dios mío, Dios mío. Ni siquiera sé cómo reaccionar. Jesucristo, me veía tan básica. Lo odio porque se siente como si fuera una adolescente otra vez, y realmente me está poniendo nerviosa. Realmente no me gusta nada”, expresó.

Y no fue la única, ya que la madre de la joven también manifestó su extrañeza. “¿Dónde está mi hija? Me gustas con tus tatuajes. Estoy tan acostumbrada a que seas tú con los tatuajes”, afirmó.

Por último, la mujer identificada como Vikki señaló que “ha sido una experiencia encantadora, porque a menudo no tienes la oportunidad de retroceder en el tiempo y ver cómo se vería tu hija a esta edad. Fue impactante para mí. Realmente me gustó cómo se veía, pero me encanta cómo se ve ahora, en el presente, con tatuajes”.