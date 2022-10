Pancho Saavedra reveló consejo que le dio Don Francisco cuando le dijo que era gay y que no sabía cómo contarle a su papá

Esta noche de jueves, “Socios de la parrilla” recibió a Mario Kreutzberger, Don Francisco. Tras recordar que este 4 y 5 de noviembre se celebra una nueva Teletón, comenzó la conversación más personal, donde se reveló un antecedente no menor entre el histórico animador y Pancho Saavedra.

Don Francisco recordó que conoce a Pancho Saavedra desde hace muchos años, y que incluso le ha dado consejos personales, como cuando éste le hizo una importante confesión.

“Él estuvo en mi casa comiendo y en un momento de la comida, cuando estábamos hablando de otra cosa, me dijo ‘don Francisco, yo soy gay. Y no sé cómo contarle a mi papá’. No esperaba que me contara eso, entonces me demoré un poco en contestarle”, dijo.

“Me aconsejó que lo mejor era ir transparente por la vida y sacarse las mochilas”, replicó el rostro de “Lugares que hablan”.

La confesión del Festival de Viña del Mar

En la última sección del programa, “Seamos Claro”, le preguntaron a Don Francisco si es cierto que una vez lo consideraron para animar el Festival de Viña. “Me ofrecieron varias veces ir y alguna vez me ofrecieron animarlo. Pero yo esos meses los ocupaba para la Cámara Viajera, grabando en enero, febrero y marzo alrededor del mundo”, explicó, y agregó además que el riesgo de ese certamen es excesivo.

“Siempre pensé, sentí y siento que para una persona que ya tiene una trayectoria el riesgo del Festival de Viña es mucho más alto que la posibilidad de éxito. Además yo no podía competir físicamente con los colegas que me antecedieron, en pinta, tono de voz y estilo de animación”, opinó Don Francisco.