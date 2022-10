“Se hace la víctima”: critican a Shakira por ‘obsesionarse’ con la ruptura con Piqué

Shakira siempre ha sabido aprovechar sus emociones para hacer música sin embargo, con Monotonía no tuvo temor de señalar de forma tan directa a Gerard Piqué.

La canción ha dividido opiniones pues mientras algunos expresan haberse identificado al cien, otros alegan que se trata de uno de los peores temas de la colombiana.

Lo que es un hecho es que el nuevo sencillo ha sido un bombazo y las redes sociales no han dejado de hablar de ello, después de todo, fueron meses de especulaciones sobre lo que había sucedido entre la cantante y el futbolista.

Eso sí, esto ha llevado a que algunos señalen a Shakira de “hacerse la víctima”.

“Ojalá shakira ya no se siga tirando al piso para que la levanten. Es indignante el papelazo que esta haciendo de víctima, no tiene dignidad. Es todo el tuit”. “Qué hueva la nueva canción de Shakira, de por si sus canciones de algunos años para acá están horrendas; ahora haciéndose la pobrecita, la víctima, la véanme cómo sufro”. “No soporto ver a Shakira en ese papel de víctima llorona que carga ahora”. “Shakira pasó de ser una Loba perra empoderada a una víctima lucrativa de escándalos. La verdad”, se lee en redes sociales.

La mayoría de los que han criticado a la colombiana, son los fans que quieren volver a escuchar temas como Antología, No y Día de Enero. Ahora algunos dicen que “Piqué no valió la pena para escribir una buena canción”.

No es ningún secreto que Shakira se ha inspirado en sus amores y desamores para componer las canciones más poderosas. En 1996, lanzó Antología, canción que se dice le dedicó al empresario Oscar Ulloa, su amor de la adolescencia con quien incluso vivió.

El nombre de Antonio de la Rúa está detrás de otras de las tres canciones más populares de la colombiana: Día de enero , Lo que más y Underneath your clothes.

La historia con de la Rúa fue devastadora para la cantante pues este terminó abandonándola tan sólo dos semanas antes de la boda. Aunque siguieron trabajando de cerca como socios, el argentino la soprendió con una demanda por 78 millones de euros por su trabajo como representante. La cantante ganó y rompió relación de manera definitiva.

‘Monotonía’ ha sido un golpe directo a Gerard Piqué pero señala situaciones que rompen cualquier relación

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah). Yo sabía que esto pasaría. Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía”, reza la letra.

Romper una relación es un proceso difícil que no sigue un manual absoluto. En un momento puedes no sentir nada y al siguiente puede doler en lo más profundo y cuando menos lo esperas, las heridas han sanado.

En la canción, Shakira acusa a Piqué de narcisista, alguien que busca que todo gire en torno a su persona y se olvida de las emociones del otro.

También habla de una relación unilateral en la que cargó con el peso de todo ya que mientras “ella corría por él, él caminaba por ella”.