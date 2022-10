Shakira y otras 5 artistas que le sacaron provecho a su desamor con sus hermosas canciones

La música es el lienzo para plasmar lo que siente el alma, y es por esto que los cantantes no dudan en componer sus canciones desde la alegría de un buen amor o el dolor desgarrador que el produce la ruptura de la relación, siendo estas letras las que los mantienen en la cima del éxito mientras viven su despecho. Shakira hizo lo propio.

Este miércoles 19 de octubre, en la noche, lanzó “Monotonía”, su último sencillo con el que destrozó a Gerard Piqué, con quien pasó casi 12 años y tuvo dos hijos.

Esta bachata que interpreta junto al boricua Ozuna ha sido un total éxito musical en apenas unas horas. Para este viernes 21 de octubre, ya el clip alcanzó 27 millones de vistas, más de 1,9 millones de “me gusta” y unos 103 mil cometarios.

Sumado a que se posiciona en el primer lugar en iTunes en Argentina, México, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Micronesia, Panamá y Perú. En Spotify, cada hora la escuchan unas 700 mil personas.

Sin duda, que es toda una venganza musical. Pero quienes han sido los otros que le sacaron provecho a las separaciones de sus parejas:

Adele

La canción que le dio la fama

Muchos le dan eternamente las gracias al fotógrafo Alex Sturrock por destrozarle el corazón a Adele en 2009. En medio de lágrimas y solo tres horas después de romper la relación, la artista escribió la canción que la catapultó al estrellato internacional, pese a que ya había lanzado un álbum. Se trata de “Rolling in the Deep”, el sencillo promocional de su segundo material discográfico “21″.

Rápidamente logró el primer lugar en todo Estados Unidos, y en el 2012 vendió 8,7 copias en el mismo país. Actualmente, el video de “Rolling in the Deep” tiene 2 mil millones de visualizaciones. Pero esta no fue la única canción que dedicó a sus ex: ‘Easy on Me’ fue para Simon Konecki, quien es el padre de su hijo.

Katy Perry

El éxito de un divorcio

“Estaba en la oscuridad, cayendo rendida con el corazón abierto. ¿Cómo pude leer tan mal las estrellas? Estuve soñando por tanto tiempo. Deseo haber sabido entonces lo que ahora sé, para no haberme zambullido ni humillado de esa forma”, es parte de la letra de “Wide Awake”, canción con la que Katy Perry quiso sanar las heridas por la ruptura con su esposo Russell Brand, con quien estuvo casada durante 14 meses.

Este sencillo ocupó los primeros puestos del ranking musical en Canadá y Nueva Zelanda en el 2012. Mientras que en Estados Unidos y Líbano estuvo en segundo lugar. Ella alegó, en su momento, que “cambios importantes en la vida” la habían inspirado para escribir esta canción.

Taylor Swift

La reina de los despechos

Definitivamente quien sí sabe buscar el éxito en medio del dolor en la cantante estadounidense Taylor Swift. Para ella esa es su musa. No solo le bastó una canción para tratar de superar el desamor que le dejó la relación con Harry Styles, en 2014, a quien además de dedicarle “Style”, también le compuso “I Knew You Were Trouble” y “Out of the Woods”.

“Style” estuvo en el número 6 en la lista de Billboard, y permaneció en los primeros lugares por 32 semanas. Las otras rolas estuvieron entres los 20 puestos durante unas 10 semanas.

Miley Cyrus

El sabor dulce de la libertad

En el 2020, la cantante aprovechó para sacarse las espinas que les dejaron sus exparejas y se vengó con “Midnight Sky”, que alcanzó los 400 millones de reproducciones en Spotify y se convirtió en su séptimo hit en conseguir estas impresionantes cifras.

“Y el espejo me está diciendo para ir a casa. Pero ya hace mucho tiempo desde que me sentí así de bien sola. Pasaron muchos años con mis manos atadas por tus cuerdas. Por toda la eternidad, no más. El cielo de la medianoche es el camino que tomaré con la cabeza alta en las nubes”, es parte de la primera estrofa de esta canción liberadora para al estrella.

Selena Gómez

Con el corazón roto y la carrera en la cima

Destruida por la ruptura con Justin Bieber, Selena no dudó en darle rienda suelta a su imaginación para crear “The Heart Wants What It Wants”, canción que muchas la hizo llorar cuando la interpretaba, pero que le dio muchos ingresos, ya que recibió la certificación de platino de Billboard en Estados Unidos, luego de que la pieza musical vendió más de 6 millones de copias en todo el mundo, y se mantuvo en el sexto lugar en Estados Unidos y Canadá.