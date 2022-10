Sin carro blindado ni el escolta guapo: Shakira le regaló a una fan un encuentro mágico

Una vez más Shakira demuestra que es una artista que tiene que agradecerle todo a sus fans. Y es que además de apoyarla en sus éxitos, la mayoría ha estado con ella hasta en los momentos de adversidad.

Por eso, no es de extrañar que, en medio de su muy avasallante estreno del tema ‘Monotonía’, ella le regalara un momento inolvidable a una fan que aún no puede creer que se topó con su artista favorita y ésta accedió con naturalidad y sin barreras de seguridad para tomarse una foto juntas.

Y es que la afortunada joven que se identificó como Daniela coincidió en una estacionamiento con la colombiana y al ver que se trataba de la intérprete de ‘Te felicito’ no dudó en saludarla, pero lo que menos imaginó es que le bajaría el vidrio de la puerta de su carro para saludarla y además decirle que ese encuentro quedara registrado en una fotografía.

Shakira sorprendió gratamente a una fan y mostró su sencillez

“¡Dios mío, no podemos creer esto! La voy a poner hasta la cédula, ¡Shakira es lo máximo!”, expresó esta joven que aún no puede creer el inesperado momento que vivió junto con Shakira quien demostró una vez más su humildad y lo agradecida que está con sus fans quienes no la han dejado sola en ningún momento.

“Sin carro blindado. Sin escolta. Sin chofer … lo q es la sencillez!!!”, “Ni en Ferrari ni un Rolls Royce, en un renolito 4, lo que es la sencillez”, “Me la encuentro yo, y le pido ser padrastro”, “Es una ser humana normal que ha tenido éxito en la vida”, “Por eso siempre le va bien. Ella tiene un gran corazón”, “O sea Shakira literal te pido una foto”, “Esa es Shak, derroche de humildad y cariño con sus seguidores”, fueron algunas de las reacciones ante este momento en el que muchas extrañaron a su guapo guardaespaldas.

Y es que tan solo ella estaba acompañada por su hijo Sasha quien también formó parte de este encuentro casual en el que su madre fue una vez más interceptada por un seguidor que solo quería apoyarla y recordarle que es la mejor y que siempre contará con su apoyo.