“Un regalo trabajar en eso”: Cecilia Bolocco dice que la TV “no es una necesidad” para ella y que sólo aspira a repetir en Viña

Cecilia Bolocco regresa después de varios años a las pantallas de Canal 13, donde este domingo estrenará su programa “Todo por ti”, un estelar de conversación de figuras televisivas y sus madres o figuras maternas.

Respecto de ese esperado retorno fue que la exMiss Universo habló esta semana en biobiochile.cl, donde además de destacar que su espacio mostrará un lado más íntimo de sus invitados, sus aspiraciones a futuro no están relacionadas a un regreso definitivo a la televisión abierta.

“Ya no necesito hacerlo y como no tengo tiempo, prefiero enfocarme en hacer las cosas que quiero, que me entusiasman más. Tendría que analizar muchas cosas para hacer otro programa”, contó Cecilia Bolocco, quien al ser consultada si esa decisión es definitiva, explicó que sólo un evento televisivo es el que le entusiasma.

Las aspiraciones de Cecilia Bolocco

“He hecho muchas cosas en televisión. De todos mis trabajos en la pantalla, solo me habría gustado volver a hacer el Festival de Viña (...) eran solo seis días y es algo internacional que sirve como una preciosa ventana de Chile al mundo, por lo que era un regalo trabajar en eso”, agregó.

Sobre lo que se verá en su nuevo programa, la animadora y también empresaria aseguró que será un espacio donde “volvemos a lo esencial del ser humano, que son las familias y el poder conversar a corazón abierto, y eso me motiva mucho”.

“Nos hemos encontrado con que todos nos han impactado. A mí se me han caído las lágrimas en todos los capítulos que hemos grabado (...) todos los invitados me han sorprendido, porque he descubierto la parte más bondadosa, inocente y pura de cada uno de ellos. Lo que pasa es algo muy poco habitual, porque están junto a sus madres y se abren como nunca”, finalizó.