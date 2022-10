Amaia Montero: su misteriosa partida de La Oreja de Van Gogh y el gran amor que marcó su vida

Amaia Montero encendió la alerta en redes sociales luego de publicar una fotografía en la que aparece despeinada y sin maquillaje. Lo que para algunos era la imagen de una mujer “al natural”, para otros significó un grito de auxilio, pues su semblante se ve triste y cansado.

Pero no sólo el aspecto de la cantante fue tema de conversación, también descripción que ésta agregó: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?”.

La publicación dividió opiniones pues no faltaron los que sólo se dedicaron a criticarla y señalar que “los años se le vinieron encima” o que incluso estaba “sumida en vicios”. Otros apuntaron la teoría de que se trata de una estrategia de marketing pues hace tan sólo unas semanas anunció que estaba trabajando en un nuevo material discográfico.

Sobre esto último, tanto su hermana Idoia Montero como su productor Aurelio Manzano aseguraron que no tiene nada que ver con una estrategia de marketing y que les preocupa que ella realmente no la está pasando bien.

La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh siempre ha destacado en la industria musical a nivel internacional por lo que los fans, colegas y amigos se han dedicado a darle las gracias por las canciones que ha cantantado a lo largo de su carrera y con las que ha inspirado a tantos.

En medio del escándalo por el estado de Amaia, han resurgido historias sobre su carrera y hasta los amores que la han marcado.

La gran interrogante siempre ha sido por qué dejó La Oreja de Van Gogh

Si bien Amaia demostró que como solista ha tenido todo para triunfar, el éxito que tenía como parte de la agrupación es innegable.

El grupo surgió en 1996 y durante 11 años estuvo conformado por Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín, Haritz Garde y Amaia Montero.

La banda originaria San Sebastián, País Vasco, tuvo gran éxito en España, Latinoamérica y Estados Unidos con lanzamientos y conciertos en países de no de habla hispana como Francia, Reino Unido, Japón e Israel.

El 19 de Noviembre de 2007, Amaia sorprendió a todos al dar a conocer que dejaría La Oreja de Van Gogh para probar suerte como solista.

“Es una decisión que me produce tanta ilusión como miedo. He escuchado muchas tonterías sobre la relación que tengo con los chicos de LOVG y solo puedo decir que en estos últimos años he convivido más con ellos que con nadie y que los quiero como a hermanos y añadir que mucho de lo que soy como persona lo he aprendido con ellos”, dijo la cantante para disuadir las especulaciones sobre una supuesta ruptura.

La salida de Amaia tomó a los fans por sorpresa pero sobretodo a los miembros de la banda, quienes pese al shock que implicó, decidieron continuar.

“Fue como tirar el freno de mano a 200 km/h. Había sido una década de una intensidad irreconciliable con nuestras vidas de antes pero aquella tarde se frenó en seco. Fue como hacerse adulto de un día para otro. Después de un par de semanas muy complicadas, de mucho miedo y conversaciones entre nosotros, tomamos la decisión de continuar con el grupo sin saber muy bien hacia dónde nos dirigíamos. Lo único que teníamos claro era que queríamos seguir juntos”, relataron.

La vocalista fue sustituida por Leire Martínez, quien tomó la batuta para cantar las mismas canciones de la banda original.

Amaia tuvo un gran amor que su inspiración para hacer música

“Ha sido empezar de cero, madurar de golpe. He intentado hacer un disco honesto, por un impulso artístico de expresar lo que soy. Necesitaba seguir mi propio camino y me he arriesgado”, dijo Montero sobre empezar su etapa como solista.

Entre algunas canciones que han destacado son: Quiero ser, Mirando al mar, Tu mirada y Darte mi vida, además de que hizo duetos con Álex Ubago, Tiziano Ferro, Alejandro Fernández y Miguel Bosé.

Aunque la cantante siempre ha sido muy discreta sobre su vida personal, llegó a confesar que un gran amor que tendrá siempre vigente, fue su inspiración. Amaia fue relacionada con Guti, entrenador de la Unión Deportiva Almería de la Segunda División de España y con Gonzalo Miró, un productor de televisión española.