Critican a Mon Laferte por casarse pero ella es feliz siguiendo sus propias reglas

Mon Laferte sorprendió a sus fans con las primeras fotos de su boda con Joel Orta tras años de noviazgo y unos meses después de recibir a su primogénito.

La cantante originaria de Chile recientemente se nacionalizó como mexicana, por lo que ha estado dando mucho de qué hablar últimamente.

A través de sus redes sociales, Mon publicó unas instantáneas de su boda de ensueño. En la primera, aparece muy sonriente tomada de la mano de Joel, posiblemente al terminar la ceremonia donde dio el “sí”. La segunda, es una captura del momento del vals de novios.

Hasta el infinito y más allá amado Joel. pic.twitter.com/xjiGVnV97Z — Mon Laferte (@monlaferte) October 22, 2022

Además de ser su compañero sentimental, Joel Orta ha trabajado como jefe de producción en los conciertos de su ahora esposa.

Mon Laferte es una de las mujeres más importantes de la industria del entretenimiento además de que a través de su música, se ha involucrado en la lucha por los derechos de la mujer en Latinoamérica. Mientras que con esto ha inspirado a muchos, también ha hecho que algunos se dediquen a cuestionar sus decisiones personales.

Es así como en redes sociales se volvió blanco de críticas por “romper” con sus ideales feministas.

“Se casa estilo católica y hetero patriarcal…el chiste se contó solo”.“Y a las finales utilizaste el ritual tradicional que usan todos los conservadores. Bienvenida a las tradiciones”. “Yo pensaba que las feminitas decian que la religion les quitaba libertad e imponia estructuras patriarcales a las mujeres. Tal vez, hay alguna buena razon para aceptar el sacramiento?”. “¡Larga vida al patriarcado y a la familia conservadora!”. “Osea tu si puedes casarte, creer en matrimonio y el patriarcado tus amigas y ti seguidoras las pobres no pueden ni casarse, ni tener bebé y odiar al patriarcado”, se lee.

Wow, MonLaferte cedió ante el patriarcado y pues se casó de blanco, tuvo una ceremonia e hizo un juramento de amar y respetar pic.twitter.com/nqurbIp1Cd — CreepyStar ✨ (@emiry_junkiie) October 22, 2022

Ésta por supuesto no es la primera vez que internautas cuestionan sus decisiones. Cuando la cantante anunció su embarazo, las críticas en su contra por estar a favor del aborto y embarazarse han inundado sus publicaciones.

Ante los haters, las decisiones de Mon Laferte son “incongruentes” pero esto sólo deja ver que la sociedad no entiende el punto del movimiento por el que aboga la cantante.

Mon luchó mucho para lograr su embarazo, su maternidad fue deseada al igual que su unión con Joel Orta.

Estar a favor del aborto no significa que una mujer no pueda ser mamá. Cuestionar las normas que siguen ciertas tradiciones como el matrimonio, no significa que una mujer no crea en el amor y que no pueda tomar la decisión de casarse.

A la sociedad parece incomodarle la forma en la que las mujeres decidimos sobre nuestra vida. Somos libres de cambiar de opinión, replantear nuestras prioridades y tomar decisiones según lo que sea mejor para cada una. Tenemos derecho a elegir sobre nuestro propio cuerpo lejos de buscar darle gusto a una sociedad que sólo se ha encargado de someternos a expectativas ajenas.

Mon Laferte ha sido una voz para muchas personas y ha levantado un estandarte en la música a favor de diversas luchas de las mujeres. Ella no ha temido al qué dirán y ha sido feliz a su modo, demostrando su gran fortaleza.