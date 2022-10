Doble de Amaia Montero denunció a “Yo soy” de tener “todo arreglado” para definir al ganador

Una verdadera polémica armó Yorka Vandikinsson, la doble oficial de Amaia Montero en Chile, quien en el programa “Desordenados por la noche”, acusó al estelar de talentos “Yo soy” de estar “arreglado” para definir a su ganador.

Las fuertes declaraciones las realizó Vandikinsson en el late del canal Vive! TV, que se emitirá esta noche, donde afirmó que el espacio de Chilevisión nunca fue pensado para premiar el talento de los concursantes, sino más bien fue concebido para entretener a los televidentes.

La denuncia contra “Yo soy”

“Mi experiencia en programas de talento ha sido buena. Me ha permitido crecer como artista y poder vivir de la música. Pero no he tenido buena experiencia en lo anterior. No diré ninguna mentira”, señaló la doble de la vocalista de “La oreja de Van Gogh” en el programa, quien insistió en que los culpables de esta situación fueron los productores del espacio de CHV.

“Me encontré con injusticias en un solo programa. ¿Puedo decirlo? Bueno, estamos hablando del ‘Yo Soy’ de Chilevisión. La mala experiencia fue con la producción”, explicó.

La artista aseguró que desde el inicio del programa, que por estos días presenta su quinta temporada en las pantallas de CHV, fueron engañados, ya que la promesa del premio en dinero para el ganador nunca se cumplió, porque en el espacio no se calificó el talento vocal de las imitaciones de los concursantes.

“Considero que a nosotros nos engañaron con el contrato. Nos dijeron que el que gana se lleva la plata. Pero nos dimos cuenta que tenían todo arreglado”, dijo.

“Van usando a los participantes como piezas de ajedrez. Al final, no te utilizan por tu talento. No era un programa de talento sino que de entretención. Uno va con una ilusión y al final solo te están utilizando”, finalizó Vandikinsson.