Katyna Huberman habló sobre una relación abusiva: “Me torturó que terminé con trastornos alimenticios”

La actriz nacional, Katyna Huberman, fue una de las invitadas en el programa de conversación “Podemos Hablar”, donde hizo una conmocionada confesión sobre una abusiva relación en la que estuvo. Esto a raíz de un segmento en donde los y las invitadas se paran si es que han vivido cierta situación mencionada por el animador Jean Philippe Cretton, quién les preguntó si han sido estigmatizados por su apariencia.

Ante esto, Gabriele Benni, Pamela Leiva y Emilia Schneider se pararon en donde contaron sus historias donde sufrieron discriminación por su imagen debido a su rostro y cuerpos. Una vez que terminaron, la actriz se paró para afirmar que también fue víctima de esto, a manos de una expareja.

“Una pareja me decía todo el tiempo que estaba gorda, que mi pelo era crespo y no lo tenía liso, por qué no me reía despacio, por qué hablaba con garabatos, por qué era gozadora, por qué no era cuica. Me habló, me habló, básicamente me torturó, me torturó, que yo igual también terminé con trastornos alimenticios”, contó.

“Terminé con bulimia producto de que alguien me decía y pedía todo el tiempo que fuera alguien que no era yo. Nunca entendí para qué estaba conmigo si quería que fuera a otra persona. Entonces, quiero contar en el fondo que no tiene que ver con el peso, sino con la experiencia, con el maltrato, sobre todo con este tema tan absurdo que tiene que ver con la imagen, que finalmente tiene que ver por cómo te sientes tú”, sentenció la actriz.

