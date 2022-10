Le salvó la vida su hijo de 12 años: Bastián Bodenhöfer contó que estuvo cerca de morir por una crisis de pánico

Bastián Bodenhöfer jamás había tenido miedo a las alturas. Pero todo eso cambió cuando hace un tiempo tuvo una brutal crisis de pánico en medio de un paseo con su hijo que en ese entonces tenía apenas 12 años. El actor contó detalles de lo ocurrido en ese momento en que estuvo cerca de morir en “Podemos Hablar” de Chilevisión. Eso sí, esa no fue la única oportunidad en que una crisis de pánico le jugó una mala pasada.

El actor fue uno de los invitados al espacio de Chilevisión junto a Emilia Schneider, Katyna Huberman, Pamela Leiva y Benny. Al momento de pasar al círculo central le preguntaron si había tenido un problema de este tipo y ahí entregó información de dos difíciles momentos vividos.

“La primera (crisis de pánico) fue bien heavy, fue visitando a uno de mis sobrinos en Francia, hicimos un viajecito por Europa”, contó el actor y explicó: “estábamos en la torre de la Sagrada Familia, en Barcelona, era muy alta y me asomé y me dio un ataque de pánico express”.

“Sentí que me quería morir y me tuvieron que bajar entre tres. Ese fue el antecedente, y nunca tuve problemas con la altura”, dijo Bodenhöfer.

Lamentablemente, este fue sólo el primer episodio de este tipo para el actor. “Volví de Barcelona y le digo a mi hijo mayor, Damián, que tenía 12 años, que fuésemos a escalar al Cajón del Maipo”, recordó Bastián Bodenhöfer, y agregó que “estaba a veinte metros, me viene una crisis en una roca, y pensé que me iba a morir”.

“Me comencé a despedir de mi hijo porque me estaba resbalando y con esta crisis. Él me dijo tranquilo, que recordar lo que les enseñé, que respirara, que bajara de a poco. Nos demoramos una hora en bajar, pero Damián me salvó la vida”, dijo Bodenhöfer sobre la extrema experiencia.