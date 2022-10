María Luisa Godoy y su emoción por la Teletón: “Ahora yo también tengo un hijo que nació con una discapacidad”

La animadora de TVN, María Luisa Godoy, participó en la inauguración de la “Pintatón” en Santiago, junto a diversos rostros de la televisión y el animador icónico de la Teletón, Don Francisco. Dentro de ese evento, ella manifestó su alegría de ser parte de esta consigna.

“A mí siempre me ha encantado la Teletón, siempre me ha gustado participar, aunque sea con lo que uno pueda contribuir como familia, siempre desde que nació mi primera hija vamos en familia. Nos gusta ir presencialmente, nos gustan que ellas tengan su aporte en la Teletón para que puedan ir tomando conciencia desde chiquititas. Siempre he sido una gran admiradora de la Teletón, me encanta lo que hacen, y al final la Teletón nos une a todos los chilenos”, mencionó.

María Luisa habló de su hijo Domingo, quien dijo que está muy sanito y exquisito, “yo siempre he sentido un profundo amor por la Teletón, este año más que nunca cuando ahora yo también tengo un hijo que nació con una discapacidad”, contó la animadora.

Además, la conductora adelantó sobre su nuevo programa en Televisión Nacional, “Urbano”, el cual conocerán más sobre la vida de diversos cantantes chilenos, “estoy muy contenta con eso ‘Urbanos’ es un programa de música urbana donde entramos como a conocer en más profundidad a los artistas, no podemos conocerlos a todos, porque son algunos capítulos, nos encantaría abarcar a todos”, comentó.

“Va a estar Pablito Chill-E, Pailita, Polimá, la Flor de Rap, Pablito Pesadilla, van a haber distintos artistas que los pudimos conocer un poco más, los acompañamos en distintos lugares donde tocaban. Estuvimos con muchos de ellos en sus casas, así que va a estar súper lindo”, concluyó la comunicadora.