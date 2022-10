Máximo Menem recibió ayuda de su mamá en su primer discurso: “Ella es la experta”

El hijo de la modelo y animadora Cecilia Bolocco, Máximo Menem, habló con Las Últimas Noticias donde mencionó que su mamá y José Patricio “Pepo” Daire le ayudaron en su primer discurso como embajador de la Fundación Care.

En el marco de “Giving Day”, un evento de la Universidad de Los Andes para recaudar fondos a causas filantrópicas, Menem fue en representación de la fundación que creó su mamá. El joven, quien se sentó al lado de Don Francisco quien estaba invitado a la fecha, habló por casi diez minutos sobre la desigualdad en el tratamiento, la poca información y el impacto familiar del cáncer.

“Lo hice con mucha pasión y con mucho cariño, porque la Fundación Care es una pasión. Me motiva mucho seguir apoyándola y haciéndola crecer. No me puse tan nervioso, dije lo que sentía y muchas cifras, para que la gente se dé cuenta de que el cáncer está más cerca de lo que se piensa”, confesó.

Sobre la motivación para dar esta charla, él mencionó que, “ayer me preguntaban por qué después de haber vivido una experiencia tan mala como el cáncer hago esto: me nace, siento adentro una motivación para tratar de ayudar”.

Máximo dijo que recibió ayuda de su mamá y de Pepo Daire, “le pedí ayuda en algunas cosas técnicas porque ella es la experta. Lo practiqué dos veces en la casa y en el auto otra vez camino a la charla. Pepo me dio una técnica para no perderme en el texto: separar las líneas del escrito con una línea continúa entre frase y frase”, mencionó.

Su madre estaba orgullosa de su hijo, quien le confesó que quería ser como ella, “para mí es súper emocionante que se haya sumado con tanta motivación, con esa emoción. Siempre he sabido que Máximo tiene una capacidad para entregar afecto, tiene una empatía hacia el prójimo tan grande. Él tiene un mensaje de esperanza para los pacientes y quiere, con una pasión tan potente, que todos la tengan”.