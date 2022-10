“No lo pasé bien”: Ivette Vergara identifica al responsable de su salida de Mega y valora su regreso a TVN

Ivette Vergara está a pocas horas de reestrenarse como rostro de TVN, donde este domingo será la animadora del estelar “Famosos a clases”, que se emitirá luego de 24 Horas Central (22:30), y en la previa al debut del programa de concursos le puso nombre y apellido al responsable de su abrupta salida de Mega, en 2019.

Ahora me siento valorada. Yo en Mega tuve varias oportunidades, pero también creo que me subvaloraron en un minuto. — Ivette Vergara

Fue en entrevista con El Mercurio donde la periodista recordó su frustrante paso por la señal privada, que acabó em medio de la polémica tras su desvinculación del canal por problemas al interior del equipo del matinal “Mucho Gusto”.

El responsable de la salida de Ivette Vergara

Por aquellos tiempos, recordó Ivette, el ambiente en el matinal de la señal privada se había puesto complicado, lo que finalmente derivó en su salida del programa. La cual, aclara Vergara, no llegó por alguna decisión ejecutiva, sino más bien por las malas relaciones que tuvo con un integrante de “Mucho Gusto”.

El productor ejecutivo del matinal, Pablo “Pablete” Alvardo, actual socio de Diana Bolocco y Cristián Sánchez en la productora “Diverso”.

“No lo pasé bien el último tiempo en Mega, pero no por los ejecutivos, sino por los problemas internos que había con el productor del programa (Alvarado). Por eso decidí incursionar en los negocios”, señaló la animadora, quien tras su fracaso en Mega se abocó ciento por ciento a sus negocios, y ni siquiera pensó en un retorno a la televisión, menos a TVN.

En la entrevista, la animadora culpó al productor del matinal de Mega de su salida del canal privado. Fuente: El Mercurio.

“Cuando me ofrecieron este programa sintonicé mucho con la propuesta que me estaba haciendo TVN. Y acá estoy, con hartas ganas de volver”, reveló Ivette, al paso que destacó que gran parte de su decisión de volver a las pantallas abiertas fue porque, a diferencia de Mega y sus problemas con Alvarado, en el canal público encontró la valoración que no le dio el productor en el matinal de Mega.

“Por supuesto que ahora me siento valorada. Yo en Mega tuve varias oportunidades, pero también creo que me subvaloraron en un minuto. Me pudieron haber aprovechado en más cosas y no lo hicieron”, sentenció.

Respecto de su programa, que debutará en las pantalla el mismo día que el estreno del estelar “Todo por tí”, de Cecilia Bolocco, en Canal 13, la animadora asegura que eso no debería ser una preocupación, sino más bien un aliciente porque los canales están volviendo a mover la industria y con ello el “público es el que gana”.

“Nuestro programa es un concurso donde dos famosos, acompañados por excompañeros de colegio, compiten respondiendo preguntas relacionadas con las materias de primero básico o cuarto medio”, finaliza.