Rostros de la tele dándolo todo en la “Pintatón”: “La Teletón es un acto de unión y todos luchamos por una causa”

Este viernes 21 de octubre, se dio a inicio a la “Pintatón”, actividad de la Teletón donde se pintan los autos recordando las fechas del evento para generar más visibilidad. Esto se realizó en la Copec ubicada en la Avenida Francisco Bilbao, la cual contó con diversas figuras de la televisión como María Luisa Godoy, Macarena Venegas, Francisca Sfeir, Germán Schiessler y los deportistas Natalia Ducó y Tomás González.

El periodista Germán Schiessler habló sobre cómo ha sido su participación e involucración en la Teletón, “mira aquí uno es un bombero, si te llaman y uno está dispuesto, yo siempre estoy dispuesto de participar de la Teletón, básicamente si es que necesitan ahí voy a estar. Siempre he estado junto a la Teletón, no solamente en los meses de campaña, sino que en el año voy al instituto, este año he ido tres años al instituto de Estación Central. Siempre es satisfactorio entregar un poquito de tu tiempo para una obra que ha sido tan importante para todas las familias que lo necesitan”, afirmó.

La abogada Macarena Venegas también expresó su entusiasmo de participar de esta cita, de la cual antes ya había sido parte, pero notó un clima más de fiesta en esta edición. “Es la oportunidad de empezar a motivar a todos los chilenos y chilenas que nos unamos por esta causa que es maravillosa que ocurre una vez el año, en donde nadie es diferente a nadie, en donde todos podemos colaborar, en donde nos unimos que la verdad me encanta estar en esta oportunidad (...) Yo creo mucho en la Teletón como un acto de unión, como un evento que nos une, no hay diferencia, todos luchamos por una causa que es buena, que es noble”, contó.

La inestabilidad que vive el país y la Teletón

Considerando el complejo escenario en el país tanto económicamente como con el clima político, el cual ha generado mucha división entre la población. “Hay que ser súper sensatos, estamos en un momento súper complicado como país, en el punto de vista económico por la falta de trabajo y la inflación. Esto no se trata de donar lo que uno no tiene, sino dentro de las posibilidades donar a conciencia y que no falte nada en su casa”, afirmó Maca Venegas.

El atleta olímpico nacional, Tomás González, se refirió también sobre esta complicada situación a la que se enfrenta esta edición de la Teletón. “Hay que apelar a la voluntad de la gente, obviamente estamos afectados por esta crisis económica global, pero hay que apelar a la sensibilidad de las personas y a la voluntad para que podamos cumplir la meta. Los chilenos hemos demostrado que las situaciones más complejas somos capaces de salir adelante, yo creo que esta es una oportunidad más para ir demostrándolo”, aseguró.

Finalmente, el periodista Schiessler dio su teoría de cómo podría resultar la Teletón este año, tomando en cuenta la división del país y la recesión mundial por la que estamos viviendo. “Yo tengo dos teorías de cómo va a ser la Teletón, una positiva y la otra incierta. La positiva es que la Teletón nos hace bien con meses y años difíciles, pandemia con harta contingencia política, harta división y la Teletón nos une, dependiente de los colores, nos une y nos hace bien como chilenos. Es un espíritu que al país lo envuelve en una sola causa y todos remamos para que nos vaya bien”, comentó.

“Desde el punto de vista económico, yo creo que el panorama es incierto porque todos estamos con dificultades, estamos con inflación, las cosas están más caras, hay gente que no tiene empleo o no tiene lo que tenían antes de la pandemia. Se vienen algunos meses complicados debido a la actividad económica, la gente va a donar lo que estime conveniente”, agregó.