House Of The Dragon: esto dijo la directora sobre la partícular ‘escena del pie’

House Of The Dragon ya finalizará su primera temporada, consiguiendo buena receptividad por parte de la audiencia que espera que la nueva temporada se estrene cuanto antes.

En este punto ya muchos personajes están consolidados y su desenvolvimiento tiene mayores justificaciones que durante los primeros episodios, donde se desconocían muchos aspectos.

Entre esos se encuentra Ser Larys Strong, un personaje que con pocas apariciones y pocos diálogos se ha convertido como uno de los más odiados por los espectadores.

En el episodio 9 fue el protagonista de una particular escena donde se masturba mientras le mira los pies a Alicent Hightowers, bajo el chantaje de que sabe cosas que pudiera interesar a la reina.

Lo perturbador de la escena tuvo el gran reto de grabarse con gran sutileza para su transmisión. Su directora, Clare Kilner, explicó cómo fue plasmar esa escena escrita por Sara Hess, en la pantalla.

El momento Larys Strong

A través de una entrevista para EW, la cineasta abordó los retos que tuvo al momento de grabar esa escena.

Kilner, quien anteriormente dirigió los episodios 4 y 5 de House of the Dragon, confirma que Sara Hess, productora ejecutiva de la serie y escritora del episodio 9, ideó este nuevo desarrollo para Larys. “Su mente es increíble. Quiero decir, ella realmente nos escribió un episodio maravilloso, tengo que decir”, comenta Kilner. “Pero, sí, esa fue una escena interesante en realidad ... Curiosamente, tienes a los coordinadores de intimidad [para] toda la desnudez, pero no piensan en ello para esto”.

“Es tan intrusivo e invasivo”, añade. “Es una escena realmente sucia”.

El particular fetiche de Ser Larys Strong no aparece en los libros, fue algo nuevo pensado para la serie.