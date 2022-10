“Acepto mi error y pagaré por mis actos”: Estafadora de entradas de Daddy Yankee se defiende en Instagram

Pamela Cabanillas, señalada como la estafadora de entradas de Daddy Yankee en Perú y acusada de ser la supuesta lideresa de ‘Los QR de la estafa’, se defiende en su cuenta de Instagram luego de haber ofrecido una entrevista a un medio de ese país y decir que ya se gastó el dinero.

Luego de obtener el dinero, huyó a España y ahora la Policía Nacional del Perú (PNP) emitiera la alerta azul a la Interpol para su captura. Entonces ofreció su versión desde una nueva cuenta de Instagram en la clandestinidad y aseguró que se entregará a las autoridades europeas.

“Mi persona no estafó con 2 millones de soles (medio millón de dólares) como se pretende atribuirme y no conozco a ninguna personas a la cual me vinculan. (…) ¡Es totalmente falso! Yo no soy cabecilla de ninguna banda ni formo parte de una red criminal”

La joven de solo 18 años aceptó su “error” y consideró que va a “pagar las consecuencias” de sus actos, pero solo en lo que le corresponde. Según ella, su familia no tenía conocimiento y ahora están siendo amenazados.

“Lamento que por mi falta de experiencia y querer las cosas fáciles haya cometido este error. Es por ello que pido disculpas a mi familia y las personas que afecté”, escribió.

Añadió que sus padres se enteraron de todo cuando salió en los medios de comunicación, “quedando sorprendidos al igual que cada miembro de mi familia, soy una persona adulta y pagaré las consecuencias”.

Cabanillas expresó que no había estafado, ni robado ni se había escapado con 2 millones de soles (medio millón de dólares), sino que vendió los tickets al concierto de Daddy Yankee a revendedores. Entonces, cada entrada se las dejaba desde 300 (75 dólares) a 800 soles (200 dólares), aunque ya no es su “problema” que lo hayan vendido a mil soles (252 dólares).

“Me entregaré a las autoridades de Europa, me haré cargo de las cosas que yo hice, más no recibí 2 millones de soles. Por otro lado, no sé quién dio tanta información falsa de mi persona, soy peruana y tengo derechos, acepto mi error y pagaré por mis actos más no aceptaré que me culpen de ser cabecilla de algo que no tengo conocimiento”

