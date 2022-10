Bárbara de Regil rompió el silencio ante los “celos” de Michel Renaud por Matías Novoa

Bárbara de Regil suele estar envuelta en polémicas y en medio de la presentación de la nueva telenovela ‘Cabo’ en donde protagonizará junto a Matías Novoa, muchos han recordado el intenso romance que tuvieron en 2011, durante el rodaje del melodrama ‘Bajo el alma’.

En aquel entonces, el actor le fue infiel a la madre de su hijo María José Magán, con Bárbara por lo que a pesar de que ahora ella está casada con Fernando Schoenwald y Matías inició recientemente un romance con Michelle Renaud, hay quienes aseguran que las grabaciones se han dado con mucha tensión ante la presencia de Renaud.

“Matías Novoa está grabando con Bárbara de Regil la nueva telenovela ‘Cabo’. Resulta que Matías y Bárbara fueron pareja y tuvieron un romance intensísimo y entonces, como lo sabe Michelle Renaud, sabe que ahora son pareja en la novela, ahora se la vive ahí ¡y le trae marcaje personal al pobre Matías! porque ahí está la ex y está bien guapa… y luego como dicen ‘donde hubo fuego, cenizas quedan” , dijo Martha Figueroa durante el programa Con Permiso.

Esto dijo Bárbara de Regil sobre los presuntos celos de Michel Renaud

Ante las habladurías Regil salió a aclarar la situación dejando clara su posición y la de su coprotagonista. Por la controversia que se ha generado y las escenas subidas de tono que han tenido que grabar.

“Decían también que se paseaban por los foros, pero nunca la he visto. Michelle es una mujer guapísima, preciosa, divina, talentosa, exitosa, Matí es un hombre guapo, yo soy una mujer guapísima, talentosa, divina y mi esposo es un hombre por el que babeo todos los días”, mencionó.

De igual manera, realzó la amistad que manejan ambos desde hace más de 11 años, por lo que hay confianza entre ellos.

“Muchas escenas calientes (...) yo conozco a Matías hace once años, es mi amigo, la pasamos bien, nos llevamos bien, nos reímos mucho y eso está padre porque se hace menos dura la espera (…) la pasamos bien en las grabaciones, me voy a la casa y me hago cucharita con mi esposo, entonces ya de ahí no sabré decirte más”, enfatizó.

Michelle no se quedó atrás y también se encargó de demostrar que no hay ningún tipo de roce entre ellas, además, de expresar orgullo por su pareja.

“Sigo emocionada de lo que enseñaron ayer de Cabo. Tiene pura modelo talentosisima, hermosas, unos paisajes espectaculares, un elenco de primera, una historia que me dejó picada y al hombre más guapo y mejor actor del mundo, ¿qué más se peude pedir?, expresó.