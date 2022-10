La insólita razón por la que actor de Friends terminó con Julia Roberts: ella quedó confundida

Julia Roberts es una de las actrices más exitosas de Hollywood que ha formado una exitosa carrera, protagonizando exitosas películas como Mujer bonita y La gran estafa.

La famosa sigue triunfando a sus 54 años y es que recientemente estrenó el largometraje Viaje al paraíso con su gran amigo y el famoso actor George Clooney.

Julia tiene una relación estable y duradera con el director de fotografía Daniel Moder, con quien formó una hermosa familia y tuvo tres hijos.

Sin embargo, antes de él, tuvo otros romances con famosos, y uno de ellos fue con Matthew Perry, el protagonista de Friends, con quien tuvo una breve relación.

Fue el propio Matthew, quien dio vida a Chandler en la famosa serie, quien contó por qué terminó su relación con Julia Roberts en los 90.

Matthew Perry cuenta la insólita razón por la que terminó con Julia Roberts

Matthew Perry confesó recientemente que dejó a Julia Roberts porque tenía “miedo” que ella lo dejara a él, y no se consideraba lo suficientemente “bueno” para ella.

“Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Siempre estuve seguro de que ella se iba a separar. ¿Por qué no iba a hacerlo? Yo no era suficiente, nunca podría ser suficiente, estaba roto, torcido, desagradable”, dijo en su autobiografía ‘Friends, Lovers And The Big Terrible Thing’.

“Entonces, en lugar de enfrentar la inevitable agonía de perderla, rompí con la hermosa y brillante Julia Roberts. Ella podría haber considerado vivir en los barrios bajos con un chico de la televisión, y el chico de la televisión ahora estaba rompiendo con ella. No puedo comenzar a describir la expresión de confusión en su rostro”, reveló.

Así comenzó la relación de Mattew Perry y Julia Roberts

Matthew y Julia fueron novios luego que él la convenciera de aparecer en un capítulo de Friends, pero la relación duró muy poco por las inseguridades del actor.

El actor le envió flores a Julia para pedirle que estuviera en la serie, luego que los productores le dijeran que ella solo aceptaría si estaba en una historia con el personaje de Chandler.

“Le envié tres docenas de rosas rojas y la tarjeta decía: ‘Lo único más emocionante que la perspectiva de que hagas el programa es que finalmente tengo una excusa para enviarte flores’. Julia no solo accedió a hacer el espectáculo, sino que también me envió un regalo: bagels, montones, montones de bagels”.

Desde ese momento comenzaron a intercambiar mensajes de fax por tres meses. “Tres o cuatro veces al día me sentaba junto a mi máquina de fax y miraba el papel que revelaba lentamente su próxima misiva. Estaba tan emocionado que algunas noches me encontraba en alguna fiesta compartiendo un intercambio de coqueteo con una mujer atractiva y acorté la conversación para poder correr a casa y ver si había llegado un nuevo fax. Nueve de cada diez veces, uno lo había hecho”.