Mariah Carey parece gemela de su hija Monroe, de 11 años: así aparecen luciendo el mismo peinado

La cantante Mariah Carey vive al máximo y feliz una de las etapas más importante de su vida, ser madre de sus mellizos Moroccan y Monroe.

En varias entrevista Carey asegura que sus hijos “son su vida”, pero que por otro lado se siente “nostálgica y triste” porque crecen a pasos agigantados.

“Crecen demasiado rápido”, confiesa en una entrevista que le hizo el portal Pronto el pasado mes de mayo.

La artista se casó con Nick Cannon y en 2011 trajo al mundo a los mellizos Moroccan y Monroe. Tras 8 años de ese acontecimiento, en 2016 Mariah se separó del padre de sus hijos, pero mantienen una relación cordial por el bien de los pequeños que ya tienen 11 años.

Pero como toda madre, la interprete de Without You, We Belong Together y All I Want for Christmas Is You, no deja de lucir a sus hijos y hasta los ha subido a los escenarios para que vivan de cerca, el ambiente y el mundo que viven sus padres.

Al estilo Kardashian

Al estilo de las Kardashian que les encanta vestir y lucir a sus hijos como “minisyo” en las redes sociales, Mariah Carey no se quedó atrás y recientemente en su cuenta de Instagram mostró a su hija Monroe vestidas y peinadas casi iguales.

En dos imágenes que publicó en sus redes sociales, la cantante aparece con su pequeña compartiendo el mismo estilo.

Si Mariah Carey aparece luciendo un Little Black Dress de escote recto, cinturón, y falda con tul en el bajo, su hija hace lo propio con una falda negra también con detalle de tul y una camiseta ajustada.

También aparecen unidas por su peinado, mostrando su larga melena rizada con un semirrecogido de trencitas.

Algunos rostros conocidos como la empresaria, modelo y diseñadora, Heidi Klum, aplaudió la fotografía y demostró que le encantó el look de ambas.

Monroe igual que su mamá

Según el portal Yahoo, esta no es la primera vez que Mariah muestra que su hija y ella guardan gran parecido.

Hace cuatro años ambas pisaron la alfombra roja de Kids’ Choice Awards, dejando claro que la pequeña ha heredado la vena artística de su madre a la hora de posar.

En esa ocasión, escogieron un look rockero con pantalones ajustados y perfecto de cuero, mismo estilo de gafas de sol y coleta alta para demostrar su increíble parecido.

Pareciera que a la pequeña le gusta el mundo de la moda y también tiene la vena artística, pues hace unos días participaba en un vídeo de TikTok junto a su madre, su hermano y Millie Bobby Brown para celebrar el 25 aniversario del álbum Butterfly.

Los hijos de la cantante Mariah Carey dejan ver en el video que se les da muy bien la interpretación y que tienen futuro.