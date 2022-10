“Me han pedido que ponga mi cargo a disposición como jurado”: Cristián Riquelme impacta en “Yo Soy”

En el capítulo de este domingo, el jurado de “Yo Soy” Cristián Riquelme, dejó a todos helados en el set con un anuncio sorpresa. “Me han pedido que ponga mi cargo a disposición como jurado”, dijo el actor. Pero luego de las caras impactadas de los presentes, aclaró que “me han pedido volver a la ficción, que vuelva a mi nido, a las teleseries”.

Y de inmediato comenzó el juego entre el actor y el animador del programa de talentos, Jean Philippe Cretton. “Hay que buscar a alguien que se siente en esta silla. Y queda un solo nombre, que sabe de música, es simpático, se lleva bien con la gente... qué mejor que el señor Jean-Philippe Cretton”, dijo Riquelme.

Francisca García-Huidobro le dijo al animador que “una cosa es conducir el programa, porque los conductores no se mojan el potito, pero otra cosa es estar sentado acá como jurado, escuchando las pifias y leyendo basureo en redes sociales”.

La despedida

“El programa me ha dado mucho. Pasar de la ficción, de ser un personaje, a sentarme acá, como Cristián Riquelme, sin saber y plantearme en esta etapa, fue enriquecedor. Le quiero agradecer a toda la gente en la calle, que me da su cariño, que me sigue. Gracias por la oportunidad, por la buena onda, por el cariño de mi señora y mis hijos”, dijo el actor.