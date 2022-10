“¿Te echaban por mala conducta?”: Pamela Díaz confesó que estuvo en siete colegios porque “no me entendieron”

Pamela Díaz estuvo como invitada en el nuevo estelar de TVN, “Famosos a Clases”, en donde repasó algunas anécdotas sobre su etapa escolar y aclaró los motivos por los cuáles pasó por varios establecimientos en su juventud.

Todo comenzó cuando el equipo de Eduardo Fuentes tuvo que adivinar por cuántos colegios habría estudiado la “Fiera”.

“Me la voy a jugar por ocho colegios”, lanzó el rostro de TVN, número que terminó siendo el correcto.

“Oye, Pame, ¿Por qué tantos colegios? Porque te echaban por mala conducta o también te ibas cambiando por otras cosas?”, consultó la animadora del espacio, Ivette Vergara.

“No sé si fueron tantos colegios, mentí. Aquí (en Santiago) estuve en tres, en Puerto Varas como cuatro, sí, casi ocho”, aseguró de entrada.

Posteriormente, la “Fiera” explicó que junto a su familia “nos cambiábamos de Santiago a Puerto Varas pero por lo general me echaban porque yo creo que ellos no me entendieron en ese momento, y después tampoco y cuando me echaron me fui al Liceo Pedro Aguirrez Cerda de Puerto Varas y ahí después me vine a Santiago y terminé el dos por uno”.

“Nadie termina dos por uno, gente con esta cabeza no hay mucha, hue.. Nadie termina un dos por uno. En tercero y cuarto medio fui seca, promedio 6.2″, sostuvo.