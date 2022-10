¿Un fotomontaje? Así reaccionó Paulina Rubia ante los ‘haters’ por su polémico video

Paulina Rubio, la ex Timbiriche de 51 años, se convirtió en tendencia el fin de semana pasado, pero no fue exactamente por una canción, sino por un video que rápidamente se viralizó donde, supuestamente, la prensa española había captado a la cantante haciendo sus necesidades en una playa europea.

Actualmente, la hija de Susana Dosamantes se encuentra promocionando su nuevo tema titulado ‘Me Gusta’, junto a un video musical. El tema es una colaboración con Maffio, quien es un referente de la música urbana originario de Santo Domingo, República Dominicana.

‘La Chica Dorada’ una madre protectora ¿Qué enseñanzas inculca a sus hijos?

Memes y una serie de comentarios de burla no se hicieron esperar respecto al supuesto video de ‘La Chica Dorada’ quien terminó siendo la protagonista del fin de semana por tan controversial video.

En una entrevista publicada por El Universal, profundizaron en las enseñanzas que la cantante intenta inculcar en sus hijos Eros y Andrea, de 6 y 11 años, respectivamente. Cuidando que todo lo que vean en redes sociales sea algo que de verdad pueda servirles.

Su instinto de madre protectora fue heredado por su madre, quien falleció el 2 de julio de 2022. Y hoy, más que nunca lo refuerza para que lo que se diga sobre ella como figura pública, no afecte directamente a sus hijos ni a sus vidas.

La reacción de Paulina Rubio ante los ‘Haters’ por su polémico video

Fue Beatriz Pasquel, esposa de Pablo Moctezuma, quien aseguró que el video había sido un montaje, declarando: “Es una ridiculez que la ataquen así porque eso fue un montaje, eso no fue… o sea, fue un montaje de que agarraron una pieza y la otra, no es cierto, se me hace una jalada que le hagan eso a la gente, la verdad”.

También platicó sobre la forma en que Paulina Rubio había reaccionado, comentando que se rio y comentó: “Qué ridícula gente y qué ridícula la gente que piensa que es verdad”.