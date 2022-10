Como si no fuera suficiente: ahora Laura de la Fuente revela peligroso accidente que la llevó a operarse

Sin duda este no ha sido el mejor año para Angélica Castro, tampoco para su hija. Porque a la encerrona que le hicieron a Cristián de la Fuente, donde Laura de la Fuente resultó víctima de un disparo en la pierna; luego del video que dejó en evidencia la infidelidad del actor, ahora se suma otro accidente sufrido por la retoña del matrimonio.

En un live de Angélica Castro junto a su amiga de la vida, Estela Mora, de pronto Laura aparece en escena y se sienta junto a su madre, relatando un accidente que tuvo antes de Fiestas Patrias y que nadie sabía.

Relató que se fue a probar a un equipo de fútbol, “estaba super emocionada, dando la vida en la cacha para quedar y estaba jugando y tuvimos una caída como de dominó, se cayó la arquera, me caí encima”, y gráficamente explicó que los toperoles de otra jugadora le pegaron en su zona íntima.

“Seguí jugando, después tenía el cumpleaños de una amiga y no podía bailar, me dolía mucho bailar, y que yo no pueda bailar en un carrete (...) caminaba como pingüino, voy al baño y mi amiga me pasa un espejo para que me revisara y le dije que tenía un poroto morado y bastante inflamado, me fui temprano del cumpleaños, llegué a la casa y le muestro a mi mamá si esto es normal”, relató.

Acto seguido, a las 2.30 horas de la mañana, parten madre e hija a la clínica, donde la doctora ve que el hematoma era “como una pelota de tenis” y le dice que la deben operar.

“Cómo verán, no he pasado sustos este año”, terminó Angélica Castro.

Acá la transmisión: