“¿Cuándo me mandaste la foto sexy?”: la coquetona broma de José Luis Repenning a Priscilla Vargas

Siguen las miraditas y las bromas coquetonas entre José Luis Repenning y Priscilla Vargas mientras comparten la conducción del matinal de “Tu Día”, haciendo cada vez más grandes los rumores de un romance entre ambos.

Todo comenzó cuando se encontraban leyendo las cartas del tarot, en donde la periodista intentó poner nervioso a su compañero de panel.

Posteriormente, se encontraban hablando sobre los chascarros que ocurren en las conversaciones de Whatsapp de los grupos de apoderados, entre ellos mandar fotos subidas de tono o mensajes equivocados.

“Yo me acuerdo que una vez, me equivoque, pero me salvó (Repe), estábamos los dos en un mismo grupo de Whatsapp”, lanzó Priscilla.

Repenning aprovechó el momento y le jugó una broma a su amiga: “¡Ah! ¿Cuándo me mandaste la foto sexy?”.

“¡Ay! Nada que ver”, respondió rápidamente la comunicadora, avergonzada por las palabras.

Posteriormente, la comunicadora contó lo que realmente sucedió, y es que en un grupo “selecto de periodistas” Repe había enviado un mensaje “muy salamero” y Priscilla le respondió sin ningún filtro por el chat.

“Y yo, en vez de escribirle directamente a Repe, escribí en el grupo. Le puse ‘hazle un queque ahora’. Me di cuenta, me equivoqué intenté borrarlo y elimine para mí”, confesó.

Finalmente, José Luis salvó a su compañera de este bochornoso momento.