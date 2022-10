El sexy guardaespaldas de Anne Hathaway que se roba los suspiros: más guapo que el de Shakira

Algunas veces no son las celebridades las que se roban la atención sino quienes están a su alrededor y recientemente el guardaespaldas de Anne Hathaway se robó toda la atención.

Y es que es muy guapo y ha causado gran revolución, tanto o más que lo que causó el guardaespaldas de Shakira hace unos días cuando estaba grabando Monotonía.

Anne Hathaway se encuentra en Georgia grabando la película The Idea of You, que protagoniza al lado de Nicolas Galitzine.

Fue justo después de grabar algunas escenas que la actriz fue captada caminando con un look de su personaje, y atrás su guardaespaldas, robándose toda la atención y suspiros en redes.

Anne Hathaway: su guapo guardaespaldas causa sensación en redes

En la imagen se ve a al guapo guardaespaldas de Anne Hathaway, lleno de músculos, con pantalón y camiseta negra.

Además, tenía una gorra negra y lentes oscuros, con barba, y tatuajes en su brazo que lo hacían ver muy sexy.

“Dios necesito ese guardaespaldas”, “que afortunada Anne Hathaway con ese hombre tan guapo”, “por favor con ese guardaespaldas yo tendría una enorme sonrisa”, “pero ese guardaespaldas está mejor que el de Shakira”, y “estas mujeres se están buscando unos guardaespaldas muy guapos y sexys”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Se desconoce su nombre, pero por lo que se ve, se puede apreciar que cumple muy bien su trabajo, pues no se le despegaba a la actriz ni un centímetro y la cuidaba.

Recordemos que hace unos días el guardaespaldas de Shakira se robó las miradas mientras grababa su reciente video Monotonía.

Se trató de un guapo hombre que vestía camiseta blanca, pantalón negro, y tenía barba, luciendo muy sexy, por lo que sin duda los guardaespaldas de estas famosas se están convirtiendo en todas unas sensaciones en redes.