María Luisa Godoy reveló conexión de su padre con su animación en el Festival: “He sentido su presencia”

María Luisa Godoy reveló este lunes, en entrevista con Eduardo Fuentes, en “Buenas noches a todos”, que ha sentido en varias ocasiones la presencia de su fallecido padre en la animación del Festival de Viña del Mar.

La figura de TVN, quien el próximo año nuevamente estará conduciendo junto a Martín Cárcamo, por Canal 13, en el escenario de la Quinta Vergara, reveló una serie de eventos en los cuales sintió que su papá estaba con ella desde la primera vez que fue designada por TVN como animadora del Festival.

Todos los momentos importantes de mi carrera, y del Festival, él (su padre) ha estado presente. — María Luisa Godoy

Todo surgió en la sección donde Fuentes presenta los tesoros más íntimos de sus entrevistados, y que en el caso de Godoy, fue una página de un diario regional en la cual apareció su padre en el balneario viñamarino.

La conexión de María Luisa Godoy con su padre en Viña

“Oh, no te puedo creer. Te voy a contar una anécdota, que la gente que nos está viendo o van a pensar que estoy loca o no sé, pero aquí está mi papá. Mi papá, de 20 años, en la playa. No puedo creer que se hayan conseguido esto”, dijo la periodista, quien tras ello reconoció que nunca habría imaginado animar en la Quinta Vergara.

“Estoy súper impresionada (...) mira, yo nunca en la vida me imaginé que iba a animar el Festival de Viña. Hay muchos animadores que dicen: ‘Era mi sueño’. Yo ni siquiera estaba en un sueño, porque lo veía como imposible. O sea, yo siempre digo que a mí me ofrecieron hacerlo, yo hubiera pensado que hubiera gritado, que apunada, que no podía creerlo, pero ya. Y me acuerdo que en el Festival de Viña siempre he sentido la presencia de mi papá, por eso que te digo capaz que la gente vaya a decir que, no sé. Yo lo he sentido muy fuertemente”, agregó María Luisa, quien explicó los episodios donde sintió la presencia de su padre.

Él (su padre) se murió y siempre ha estado marcando un momento laboral importante mío. — María Luisa Godoy

“Mi papá siempre está presente en mis trabajos. Mi papá nació el año 1922. O sea, tendría 100 años ahora, pero era feminista a morir. Decía que el mundo lo manejaban las mujeres, muy liberal, muy feminista y muy como, siempre me decía: ‘Tú tienes que trabajar y que nadie te mantenga nunca’. Y cuando yo llegaba cansada, pateando la perra. Estoy cansada, en la época de reportera, que te acordai como era cuando uno trabajaba en la época de reporteo. ‘Ya no, vengo cansada’, y él me decía: ‘Quéjate cuando no tengas pega y no cuando tengas’”, inició Godoy.

“Él se murió y siempre ha estado marcando un momento laboral importante mío. Y Viña, yo, primero, cuando me llevan a como un lanzamiento, cuando era el festival mismo. Yo estaba muy nerviosa, muy nerviosa, y entro a la pieza del hotel y lo primero que veo por la ventana era el restaurante favorito de mi papá. Te juro (...) mi papá me decía ‘muñeca’, y algunos fines de semana me decía: ‘¿Vamos a comernos unas machitas al ajillo? ¿Vámonos a Viña por el día?’. Y yo ¡vámonos, papá! Y Partíamos allá. En general, los tres, con mi hermana. Y ahí me puse a llorar y dije sé que estás acá. Y me vino una paz interior enorme”, confesó la animadora.

“La guinda de la torta” para María Luisa

Sus encuentros espirituales con su padre no quedaron en eso, puesto que también relató más episodios en los que sintió que su progenitor estuvo con ella en el Festival.

“Después, fijan la fecha del Festival de Viña y entonces me dicen ‘Mari, no sé que, no sé cuándo. Tú partes el 19 de febrero con las actividades’. ¿19 de febrero? Es la fecha de cumpleaños de mi papá. Y to dije ‘Ok, sé que estás aquí, conmigo’. Después, yo para el estallido social, esa primera mañana, antes de la primera noche, estaba muy nerviosa porque uno no sabía qué iba a pasar. Día a día a nosotros nos decían que no sabían si había Festival (...) y me acuerdo que yo bajo al hotel, mis hijas estaban tomando desayuno, y yo bajé muy nerviosa. Y de repente estaba tomando desayuno con mis hijas y abro El Mercurio de Valparaíso y me encuentro con esta página. Mi papá en traje de baño a los 20 años. Dime tú ¿qué posibilidad hay que yo abriera el diario ese día y me encontrara con la foto de Domingo Godoy? Y digo: ‘¡Papá!’ Y dije, bueno, estás conmigo, y tengo que estar tranquila”, contó.

“Y de guinda de la torta”, finalizó la figura de TVN, llegó una nueva señal de cara a su animación del próximo año en Viña.

“Yo pensé que el Festival que viene ya no lo hacíamos, con Martín. Era obvio que no. O yo pensé. Claro, fueron dos años, y luego dos años que no se hizo, y yo pensé que se va a renovar por completo el Festival y eso implica una nueva dupla, y de repente, pongo TVN, y me aparece la Coni Santa María dando las fechas, todavía no había animadores, este año. Y la Coni Santa María dice: ‘¡Tenemos fechas para el Festival de Viña! ¡Primera noche, 19 de febrero!’ y miro a mi marido y le digo ‘lo voy a hacer yo’. ¡Porqué es el cumpleaños de mi papá! ¡Lo voy a hacer! ¿Te estás dando cuenta? ¡Todos los 19 de febrero me pasa algo con él! O sea, todos los momentos importantes de mi carrera, y del Festival, él ha estado presente”, finalizó.