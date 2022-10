“Sienten que por ellos yo no armé mi vida”: Carla Ballero asegura que sus hijos están preocupados por su larga soltería

Carla Ballero se encuentra muy activa en su vida profesional trabajando como conductora de “Emprendidos”, en el canal TEVEX, y también está dándolo todo en su rol como madre. Sin embargo, con respecto a su vida amorosa, la influencer asegura que hace tiempo que no tiene pareja.

Cabe recordar que la exintegrante de Morandé con Compañía tiene tres hijos junto a Raúl Fergie, de quien está separada.: Colomba (12), Dominga (10) y Mateo (7).

En una conversación con Las Últimas Noticias, la comunicadora abordó este tema: “Nunca en mi vida adulta había estado tanto tiempo soltera”, reconoció.

Aunque, este no es un problema para ella. “No necesito a nadie, estoy llena conmigo misma. Gracias a Dios me está yendo bien, trabajando en lo que me gusta y ando súper tranquila”, enfatizó.

No obstante, Ballero comentó que “no estoy cerrada como en otra época. He conocido a personas, pero la verdad es que hay harta gente que me busca y que me quiere conocer. El tema es que hoy soy tan feliz conmigo, así que me gusta este escenario”.

En su pasado, la mujer admitió que era “una mina muy codependiente. Tenía que estar con alguien, siempre tenía que estar en relación. Fuera como fuera, independiente que fuera malo para mí. Hoy no estoy ni ahí con eso, pero tampoco veo que haya alguien que me mueva el piso”.

“¿Cuándo vas a pololear?”

Los que están más preocupados de la soledad de Carla Ballero son sus retoños, quienes le han expresado en más de una ocasión que tienen ganas de verla en una relación de pareja.

“Tienen poca edad, pero son muy maduros. Ellos también me preguntan y me dicen ‘mamá, nos gustaría verte pololeando, ¿cuándo vas a pololear?’”, contó y que “sienten que por ellos yo no armé mi vida. Eso me lo han dicho. Yo les digo ‘oye, nada que ver, es responsabilidad mía, yo he tomado esta decisión’”, les explica la hermana de Álvaro Ballero.

“Me dicen eso del pololo, porque creo que sintieron que por ellos me cerré. Pero no era porque ellos me limitaran, sino porque yo necesitaba estar conmigo y ser mamá. Para mí ha sido muy importante el proceso de estar con ellos, mis hijos me tienen 24/7″, afirma.

Ballero aseguró que tener un amorío “no es lo más importante. Sí, es muy rico estar acompañada, pero bien acompañada. No me siento sola, estoy conmigo y feliz”.

“Creo que soy graciosa, simpática, buena para reírme, me encanta pasarlo bien, comer rico, estar en la casa… pensándolo bien, soy muy pareja. Entonces, creo que va a llegar alguien. Creo que las cosas se ponen en orden con sus propios tiempos”, concluyó.