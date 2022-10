¿Vuelve Malcolm? Frankie Muniz se refirió a posible regreso de la serie

No hay lugar a dudas que Malcolm in the Middle, fue una serie que marcó a muchas personas a fines de los 90 y principios del 2000, convirtiéndose para muchos en un programa de culto, producto de sus icónicos personajes y graciosas situaciones que ocurrían en cada capítulo.

A 16 años de la emisión de su último episodio, Frankie Muniz, actor que encarnó a Malcolm en el popular programa, conversó con FOX News, se refirió a posibles planes de revivir el segmento, ya sea a través de una nueva temporada o mediante un spin-off.

Muniz aseguró que efectivamente hay “planes serios” de que la disfuncional familia estadounidense vuelva a la TV y que Bryan Cranston, actor que interpretó a Hal, estaría desarrollando un guion.

“Sé que Bryan Cranston está muy entusiasmado con la idea y está liderando la escritura del guion y asegurándose de que todo avance. Así que puede que tengamos algo .”, aseguró el actor.

Por otro lado, el también ex “Agente Cody Banks” dijo que en caso de concretarse un regreso de Malcolm, no dudaría en participar.