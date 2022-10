Adiós a la mala suerte: con este amarre atraerás las buenas energías

El relacionarse con otras personas trae muchas cosas positivas a tu vida, te abre puertas y permite que puedas avanzar y vivir nuevas experiencias. Sin embargo, también es cierto que muchas de estas personas que llegan a ti están cargadas de energías negativas, que muchas veces se te adhieren como un imán. Entonces, comienza vivir episodios oscuros. Hoy te presentamos unos rituales para que atraigas lo positivo del universo y bloquee todo aquello que no viene a aportarte.

Con los rituales vas conectar con lo bueno y hará que las energías fluyan como debe ser. Pero para que esto tenga algún efecto, siempre es necesario creer desde el fondo de tu alma para darle la fuerza que requiere.

Lista de deseos Unsplash: Green Chameleon

Ritual del deseo

Necesitarás

Una hoja amarilla, un vaso de cristal sin diseños, agua, incienso de canela, una vela blanca y dos cuarzos: uno rosado y uno blanco, y flores de peonías.

Procedimiento

Comenzarás por limpiar todo tu hogar, debe ser una limpieza profunda en la que deberás sacar todo lo que esté roto, no sirva, ya no uses y no quieras. Una vez hecho esto, deberás bañarte también para purificarte.

Ahora sí empezarás con el ritual: Prenderás con cerillos de madera el incienso de canela. Luego tomarás la hoja amarilla y escribirías los deseos más profundos y puros que tengas, deseos positivos y reales, que se puedan cumplir. Puedes hacerlo en forma de lista o como una carta abierta al universo.

Una vez plasmado todo lo que quieres, encenderás la vela también con cerillos de madera, jamás con un encendedor porque no canaliza las energías. Y dirás el Salmo 59: “Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío; Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad, y sálvame de hombres sanguinarios. Porque he aquí están acechando mi vida; se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová; Sin delito mío corren y se aperciben”.

Ahora dispondrás la carta junto a la vela, el vaso con agua y las flores de peonías, estas ayudarán a equilibrar todas las energías. Mientras que el cuarzo blanco lo llevarás en tu cartera y el rosado debajo de tu almohada.

Una vez que consuma la vela, desecharás todo a la basura y guardarás el escrito junto a la piedra rosada, que deberás guardar en un lugar seguro.

Sal para la buena suerte Unsplash: Faran Raufi

Ritual del ajo y sal

Para eso requerirás sal gruesa, dos bol de cristal y una cabeza de ajo. Una vez que tengas todo esto, en uno de las tazas echarás el puñado de sal, luego pelas el ajo pero sin desmembrarlo que deberás poner en la taza sobrante.

Ahora le verterás la sal y pensará en todas las cosas buenas que quieres para tu vida a corto plazo. Esto lo colocarás en la entrada de la casa y deberás en luna creciente porque es el mejor momento. Cuando cambie de color, lo cambias y vuelve a hacer el ritual.