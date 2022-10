Adriana Barrientos disparó contra seguridad de Las Condes tras ser fiscalizada por no pasear a su mascota con correa

A través de redes sociales, Adriana Barrientos expresó su molestia luego de ser fiscalizada por personal de seguridad de Las Condes, criticando que designen funcionarios para estas acciones, siendo que ella no recibió ayuda cuando fue asaltada.

A través de una transmisión en su cuenta de Instagram, la “Leona” relató la situación, contando que estaba paseando a su perrita sin correa en un parque de la comuna, cuando aparecieron guardias municipales para fiscalizarla y pedirle que le colocara cadena a su mascota, esto en el marco de la ley de tenencia responsable de mascotas.

“¿Ustedes están fiscalizando el tema de los perritos que anden amarrados? El otro día me asaltaron en el Parque Arauco y yo los llamé, pero me dijeron que no me podían atender... Me estaban asaltando”, señaló Barrientos al guardia municipal.

“Estas son las prioridades de la Municipalidad de Las Condes. Es más importante que mi perrita, que es de este porte (pequeña), esté amarrada en un parque, a que me estén asaltando”, añadió.

“Tienen personal para ver si uno tiene amarrado a las mascotas, pero no lo tienen para que mi me ayuden, cuando dos cabros en moto intentaron robarme las cosas. Lo encuentro salvaje... Ellos no hacen nada por la delincuencia... ”, criticó la magallánica.

Sin embargo, posteriormente la modelo se enfrascó en una discusión con uno de los inspectores, quien comienza a grabarla con su celular.

“Si no le gusta la comuna, váyase. Es tan simple como eso”, le contestó el funcionario.