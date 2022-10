Blanca Lewin contó que fue ‘secuestrada’ por un pascuense cuando grababa ‘Iorana’

“Me subieron a una moto, me llevaron a un roquerío, sacó el pescado de un arpón, me lo cocinó, y después me dejó en el hotel”, comenzó contando la actriz Blanca Lewin en el late show Síganme los Buenos.

Su particular anécdota fue replicada por medios como Página 7, el cual consignó que la actriz, en ese entonces tenía 23 años. “Yo era una niña muy joven e ingenua”, aseguró.

La conocida artista relató que ese día se encontraba en la casa de una pascuense. “Tenía como 523 hijos. Ella me dijo: ‘¡Oye ya! El no sé cuanto te va a llevar a hacer un no sé qué ¡Ya! ¡Súbete a la moto!”, le ordenó la mujer.

De esa manera, Blanca partió con rumbo desconocido junto al joven isleño. “Nos demoramos como 20 minutos. Había como una choza y al lado estaba el mar”, recordó.

“Él no hablaba nada. Sacó un pescado con un arpón, lo echó en una olla, le picó unos cebollines que encontró por ahí, lo cocinó y lo comimos” , dijo sobre el curioso actuar del sujeto.

“La conversación no era su fuerte. Después me subió arriba de la moto y me fue a dejar”, finalizó Blanca Lewin entre risas y juró que jamás entendió las intenciones del pascuense.

Revisa aquí la curiosa anécdota de Blanca Lewin.