Carolina Escobar habló después de su salida: “Yo encantada hago televisión de nuevo”

La exanimadora del matinal “Buenos Días a Todos” de TVN, Carolina Escobar, habló sobre su salida de dicho espacio, de acuerdo a lo recopilado por La Cuarta. Diversos rumores circularon por su renuncia al programa matutino, entre ellos que habría pedido un aumento de sueldo, el cual fue negado. La conductora habló con La Estrella de Arica para aclarar las especulaciones.

“Siempre lo más fácil es pensar: ‘Ah, claro, no llegó a un acuerdo con ella y existió tal o cual y no se lo quisieron dar, no tiene nada que ver, de verdad. Yo no había ido a hablar con ninguno de los ejecutivos, yo tengo muy buena onda en el canal, salí con la mejor de las relaciones, yo no me fui peleada con nadie ni discutiendo con nadie”, mencionó.

De igual forma, hubo rumores que vinculaban su salida con la renuncia de su compañero Gonzalo Ramírez, a lo que Escobar declaró que, “hemos trabajado juntos la mayoría del tiempo que yo no he estado en el canal, pero hubo instancias en las cuales no trabajamos juntos”.

La comunicadora aseguró que volvería a la televisión, “yo encantada hago televisión de nuevo, no cierro ninguna puerta. Si mañana me llaman y me dicen, ‘¿Quieres hacer un noticiero?’ ‘No, un millón de gracias’’, a menos que sea de sustentabilidad”, afirmó que existirían condiciones a su vuelta, recopiló TiempoX.

“Yo de verdad que esto lo creo, lo respiro, es lo que me mueve, me llena. Sé que puedo estar tal vez un poco mayor, pero haber encontrado el foco de lo que me hace muy feliz, me hace sentido, alinea lo que pienso, lo que siento y lo que actúo en un solo camino, no tomarlo sería una tontera”, agregó la comunicadora.