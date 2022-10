El sobrecogedor momento en que María Jimena Pereyra revela difícil momento a Evelyn Matthei en “Juego Textual”

Evelyn Matthei fue la nueva invitada a “Juego Textual” de Canal 13 donde le recordaron su participación en 2013 en “Las caras de la moneda” donde, siendo candidata presidencial, se manifestó como opositora al matrimonio homosexual.

Al respecto, la alcaldesa explicó que su postura ha cambiado en estos nueve años. “En esa época lo que me importaba era que cuando dos personas se casan tienen derecho a adoptar niños, yo sentía que les podían hacer bullying en el colegio. Pero creo que la sociedad ha cambiado muchísimo y entre la gente joven ya no es tema. Hoy he dicho públicamente que no tengo ningún problema con el matrimonio homosexual, la sociedad ha cambiado suficientemente para que si un niño tiene dos papás o dos mamás no sufra”, señaló.

Evelyn Matthei Gentileza Canal 13

La panelista María Jimena Pereyra le contó a Evelyn que la falta de derechos es aún un problema para las parejas homosexuales, ejemplificando con su caso, pues una vez le diagnosticaron un cáncer y a su esposa -única persona que la acompaña en Chile- no la reconocieron como familia para autorizar la quimioterapia.

“No solamente hemos luchado para el matrimonio igualitario, estoy casada, tengo mi mujer y hemos pasado cosas muy duras, voy a poner mi ejemplo, yo me enfermé muy grave, mi familia acá en Chile es mi esposa, en ese tiempo era mi pareja, toda mi familia vive en Argentina, me diagnostican cáncer y debo comenzar una quimioterapia, pero mi familia tiene que autorizarlo, y a mi pareja no la reconocieron como mi familia, empieza una lucha con la isapre, con la clínica, eso es muy duro, con este ejemplo debe haber muchos ejemplos más”, confesó Pereyra.

“Mi postura ha cambiado. Uno tiende a vivir rodeado de gente que uno conoce y muchas veces estas cosas no se hablan, no están sobre la mesa. Pero cuando empezaste a hablar uno se imagina cómo es eso, y es brutal, y me da mucha pena que lo hayas tenido que pasar”, dijo Evelyn a Jimena.