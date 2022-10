“Me dicen que no va”: Aseguran que Gala del Festival de Viña 2023 no se realizará

Una noticia que no gustará a los diseñadores que cada año se lucían con sus creaciones en la Gala del Festival de Viña, la cual no se realizaría este 2023. Eso al menos aseguraron en el programa Zona de Estrellas.

Tal como consignó el medio MiraLoqueHizo, mientras hablaban del evento que muchos esperaban que volviera el próximo verano, fue la periodista Cecilia Gutiérrez, quien dio a conocer que “estoy hablando con un concejal de Viña y me dice que en el concejo del 5 de octubre acordaron que no hay Gala”.

“Sandro Puebla, concejal que pertenece a la comisión del Festival de Viña, me dice que el 5 de octubre tuvieron una reunión para afinar avances del Festival y uno de los puntos fue la Gala, y me dice que no va a haber Gala” , aseguró la comunicadora.

De todas maneras, eso no eliminaría la posibilidad de contar con algún programa especial relacionado a la moda y animado por Tonka Tomicic, porque “esto se vende como una noche más de Festival”, precisó la periodista.

Según consignó MiraLoqueHizo, “lo que no se haría es un show con alfombra roja, lujos y brillos como estamos habituados a ver cada verano por tv”.

Según informaron, una de las razones por las que no se llevaría a cabo la Gala del Festival de Viña sería el ambiente social que se respira en el país, donde se ha criticado en muchas ocasiones el que los famosos muestran una realidad muy distante a la que viven los chilenos.