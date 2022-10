“No dejó de sorprenderme”: Expanelista de Me Late acusó a Raquel Argandoña de mal educada y humillarlo

Francisco Halzinki, más conocido como el Experto en Reality y ex integrante del extinto programa Me Late arremetió contra Raquel Argandoña, acusándola de mal educada y de humillarlo en el programa Zona de Estrellas cuando él estuvo de invitado.

El opinólogo hizo varios comentarios de la desagradable experiencia que vivió en el set del programa donde la Raca es panelista, pero la culpa habría sido exclusivamente de ella. Algo parecido a lo que le sucedió a Paula Escobar cuando fue a ese mismo espacio televisivo, según consignó el portal MiraLoqueHizo, el cual también replicó las palabras de Halzinki.

“No me había querido referir al tema” comenzó relatando Francisco en su Instagram, pero luego expresó que “fueron muchas las personas que me hicieron llegar sus mensajes teniendo una apreciación muy similar a la mía, y ahora que se confirma que Raquel Argandoña llega TV+, me hace sentido su actitud conmigo”.

Si bien aclaró que los productores del programa y los demás panelistas del mismo lo trataron muy bien, el problema fue “Cuando me hicieron entrar al estudio en comerciales, saludé a todo el panel, obteniendo respuesta de todos excepto de una persona, la cual levantó mínimamente la cabeza, me miró de manera despectiva y volvió a mirar su celular, esa persona fue Raquel Argandoña”.

El ex panelista de Me Late dijo que no quiso prestar importancia a lo sucedido, pero que “no dejó de sorprenderme su actitud, porque a decir verdad es una persona que yo consideraba muy profesional, entretenida y sobre todo educada”. Esto, porque el cree que cuando “llega una visita a tu casa, tu la recibes con amabilidad, y haces que la estancia sea grata mientras dure, No lo haces sentir mal ignorándolo como ella me ignoró a mí”.

“Me sorprendió mucho que Raquel no me mirara, no me hablara, y solo le preocupara rayar una hoja que tenía con ella. Durante los 45 minutos que estuve en el set, la única vez que habló fue fuera del aire”, aseguró el ex Me Late del momento en que todos lo estaban entrevistando, menos la mamá de Kel.

El comunicador dijo que incluso, Argandoña fue más allá, porque “mientras veíamos el video de Daniel Fuenzalida donde comunicaba que se había terminado Me Late y dijo’ yo vi ese video el fin de semana, y no le veo ninguna lágrima, no le creo absolutamente nada, me parece patético’”.

Pero lo peor estaba por venir, porque Francisco aseguró que cuando terminaron el programa él se despidió de todos pero Raquel Argandoña “rápidamente se sacó el micrófono, se paró y se fue, simplemente no se despidió”.

Finalmente, el experto en reality analizó la actitud de La Quintrala, manifestando que ella no tiene la culpa del término de Me Late y que su negociación para llegar al canal es válida, pero “de ahí a marginarse y ni siquiera saludar, ignorándome como si yo no fuera nadie me parece una humillación por la cual no tendría por qué haber pasado”.