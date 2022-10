Se transformó en Forrest Gump: Evelyn Matthei se refirió al video donde se arranca de la prensa

La alcaldesa Evelyn Matthei estuvo de invitada en el estelar del 13, “Juego Textual”, en donde tiraron la talla y se emocionaron con los relatos de la política. Uno de los temas que hablaron fue el vídeo viral que muestra a Matthei corriendo de la prensa durante el Estallido Social.

El animador del espacio le preguntó qué pasó para que se transformara en Forrest Gump, acto seguido mostraron el video de Evelyn corriendo que despertó las risas de todos en el panel. “¿Me vieron la cara que tenía antes? Ya era una cara que tenía ganas de matarlos. Ya no aguantaba más”, recordó entre risas. Explicó que en la noche anterior hubo una protesta muy dura que llegó hasta Tobalaba, con locales destrozados, incendios y semáforos rotos.

Llegaron temprano como a las 7 de la mañana, recorrieron la comuna para evaluar los daños que existían. Considerando el clima agitado, recordó que existía mucha rabia, miedo y tensión. Debido a los destrozos a los semáforos, comenzó a dirigir el tránsito, cuando llegó la prensa a hacerle preguntas.

“Me empecé a dar cuenta que la prensa creyó que esto era un show, que yo había traído el chaleco amarillo de mi casa, que estaba haciéndome la linda al dirigir el tránsito. Me empezaron a hacer preguntas, ustedes me ven en la cara. Al principio contesté bien y era claro que estaba en matinales, les estaba subiendo el rating a costa de que todo el mundo creyera que yo estaba haciendo show, yo no hago show”, señaló.

“Entonces en un momento dije que no aguanto más o los mando a todos a… o me voy. Y decidí salir”, agregó. La alcaldesa partió a correr y en un momento se dio cuenta que la estaban siguiendo las cámaras de los matinales, “uno me empezó a alcanzar, pero aceleré y lo dejé fuera. Yo corro rápido”, continuó. Ella se dirigía a la Municipalidad, por lo que le pidió a un auto estacionado que la llevara a la Muni, lo que accedió y la terminó llevando.