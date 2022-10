TV+ ya tiene conductor para programa que reemplazará a “Me Late”

Ya está todo listo para el nuevo espacio de farándula en TV+, que reemplazará el extinto “Me Late”. Y hay animador...será Francisco Kaminski. Pero estará a cargo de la versión de la tarde.

Los panelistas que lo acompañarán serán Andrés Baile, Nataly Chilet y Titi García-Huidobro.

Para el horario prime, el canal está diseñando un late, que sería conducido por Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela. Este último se confirmaría, si es que no fructifica un proyecto en CHV, donde estaría siendo evaluado para formar parte del jurado en un programa de concursos.

Sergio Rojas dijo en su live que Viñuela “sería parte del nuevo programa de Julio César en Chilevisión, donde sería jurado”, en alusión a Los 8 escalones del millón, lo que se definiría esta semana.

El mismo periodista precisó que “él habría puesto algunas cláusulas para llegar a TV+”, las que consisten en “no hacer un programa llamado Me Late, no hacer un programa de farándula ni en el horario de Me Late tarde y que pueda continuar haciendo el live con la Nené”.

La bomba Argandoña

Adriana Barrientos fue quien confirmó que “La Raca” se va de “Zona de Estrellas. “El otro día me dio pena, porque supe que se iba la Raquel a TVMás, entonces, pucha, hice super buenas migas con ella, le tengo mucho cariño y es una lata cuando se va gente que uno le tiene aprecio, le tengo cariño. Así que por eso lloré. Lloré por esa rubia de ojos azules”, dijo.

Ocho millones de pesos

El domingo en su live de Instagram “Qué te lo digo”, Sergio Rojas dio a conocer la cifra por la cual Argandoña habría firmado contrato para arribar a su excanal.

“Una fuente me señala que está la embarrada en TV+ por la llegada de Raquel Argandoña, que firma por casi 8 millones de pesos y se entera Vivi Kreutzberger, dejó la cagada en el canal al enterarse que llegará Raquel, pidió hablar con Gonzalo Cordero, porque dicen, incluso, que Vivi solo estaría hasta fin de año en el canal”, aseguró.

También, señaló que desde Zona Latina no estarían para nada de contentos con su partida, puesto que tenía contrato hasta marzo.

“El equipo de ‘Zona de Estrellas’ estaba furioso con Raquel porque la semana pasada habría comentado que no deja un contrato botado, pero tiene contrato hasta marzo”, esto ante su llegada al programa que reemplazará a “Me Late”.